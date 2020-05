La "relance éco "en Normandie:"Ailleurs c'est ici " la nouvelle campagne de promotion touristique de la Région

Chaque année, un peu moins de 19 millions de visiteurs viennent en Normandie. Mais à cause du Covid, les professionnels, empêchés de travailler durant plus de 6 semaines sont plutôt pessimistes et craignent pour l'avenir de leurs structures. D'où l'idée d'une grande campagne de communication.

Finies les distances limitées à 100 kilomètres, dans la phase 2 du déconfinement qu'il a présentée hier jeudi 28 mai, le premier ministre a par ailleurs annoncé que les restaurants, les cafés et autres bars , parcs et jardin allaient pouvoir rouvrir à compter du 2 juin 2020. Un sacré soulagement, alors même que la Région, avec Normandie Tourisme, lance une grande campagne de communication intitulée "Normandie, ailleurs c'est ici".

La suisse normande "ailleurs c'est ici" - Région Normandie

Une filière touristique qui représente près de 40.000 emplois en moyenne annuelle, 50.000 en haute saison.

Il faut redonner du baume au coeur des professionnels de la filière restés sous le choc après la fermeture brutale de leurs établissements, dès le 15 mars pour le secteur de l'hôtellerie restauration et très vite, celui de tous les sites accueillant du public: campings, locations diverses, plages, musées, et autres parcs de loisirs pour ne citer que ceux là. Dans une enquête réalisée du 22 avril au 4 mai dernier par Normandie Tourisme, et l'agence de développement ,

80 % des entreprises touristiques interrogées considèrent que leur activité est aujourd'hui en péril et souhaitent qu'on mettent leurs talents à l'honneur.

En attendant la mise en place d'un vaste plan de relance de la filière, la Région a donc décidé de cette campagne de communication qui vise d'abord les normands, afin qu’ils re-découvrent leur région. Une manière aussi de mesurer leur solidarité envers les acteurs touristiques des cinq départements fortement impactés par la crise. Il s'agit aussi bien sûr, d'attirer le reste de français, de l'Ile de France, de Bretagne, des hauts de France ou des Pays de Loire.

La Normandie est la huitième région pour les séjours des français, la cinquième pour les courts séjours. Une filière dont le chiffre d'affaire s'élève à près de deux milliards et demi.

En 2019, pour la 3ème année consécutive, la Normandie a connu une fréquentation en hausse (+5,5 %) dans l’ensemble des hébergements touristiques marchands. Une saison touristique exceptionnelle portée notamment par le 75 ème anniversaire du Débarquement, l'Armada ou le Forum Normandie pour la Paix. La région a ainsi enregistré la 2ème plus forte progression au niveau national.

Parallèlement à cette campagne, photos et vidéos, la région lance également le #CetEteEnNormandie qu'utiliseront l’ensemble des partenaires touristiques sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) avec l'objectif que les normands et les touristes se l'approprient également. Le site de Normandie Tourisme a dans le même temps fait peau neuve. Autant d'éléments espèrent la collectivité qui donneront envie aux touristes et vacanciers de s'évader et se dépayser ici en Normandie.

Normandie, ailleurs c'est ici - Région Normandie

