La "relance éco" en Normandie, chez Sodijantes à Falaise, le covid n'a pas stoppé la production de jantes

Les roues de tracteurs, remorques et autres camions du secteur agricole n'ont plus de secrets pour Sodijantes Industrie à Falaise. La PME spécialiste des jantes sur-mesure en fabrique des milliers par an, vendues principalement en France. Et malgré la crise, les ateliers ont tourné sans relâche.

Dans les champs ou sur les routes, les tracteurs et autres ensembles routiers agraires qui circulent sur nos routes sont pour beaucoup d'entre eux équipés de jantes et roues fabriquées à Falaise dans le Calvados, par Sodijantes-Industrie qui n'exporte que 10% de sa production. La PME est aujourd'hui reconnue pour son savoir faire à la demande.

Elle fabrique 10.000 jantes par an, la plupart sur mesure et de toutes les couleurs, pas moins de 6O teintes différentes

Les jantes prêtes à partir - Sodijantes

Autre activité phare, le télé-gonflage et le jumelage qui consiste à doubler en pneumatiques les roues arrières d'engins agricoles. Une entreprise dirigée d'une main de velours par une femme de 48 ans, Stéphanie Deboudé, mère de deux enfants, qui en 2009 a succédé à son père parti à la retraite.

Une entreprise qui même pendant la crise a continué à travailler normalement?

100% de l'équipe a pu rester mobilisée. Il faut dire que les ateliers sont suffisamment grands pour accueillir, malgré les mesures barrières, les 20 salariés qui tous ont répondu à l'appel de leur dirigeante. Une organisation flexible a été mise en place.

Fabrication de jantes sur mesure - Sodijantes

Le marché agricole, contrairement à d'autres n'a pas été contraint de s'arrêter. Il est vrai qu'au moment du confinement, l'entreprise était en pleine saison haute pour la fabrication de ses jantes. Une saison qui débute en janvier et se poursuit jusque fin avril. La PME n'a par ailleurs pas subi de pénurie de pièces, ayant comme chaque année pour cette période constitué des stocks importants. Seule la production dédiée aux camions et remorques du secteur industriel a été impactée.

Une crise qui a même renforcé l'équipe ?

On a beaucoup discuté, on s'est serré les coudes. C'est toute la richesse d'une petite équipe plus flexible. On sort donc de cette crise encore plus forts, assure Stéphanie Deboudé

La PDG de Sodijantes a même pris le temps de relancer les innovations. Après la Tank Air Wheel brevetée, une roue complète que l'on peut gonfler tout en roulant et qui a valu une distinction à Sodijantes, lors du Sima 2019 ( le salon international des solutions et technologies pour une agriculture performante et durable), la PME a travaillé sur deux nouveaux produits brevetés qui devraient être commercialisés d'ici un an. Mais d'autres projets sont déjà dans les têtes, dans le secteur de l'agro-équipement et de la préservation des sols.

Télégonflage Sodijantes - Sodijantes

La PME entend par ailleurs conserver les services à distance qu'elle a mis en place durant la crise, comme son "Sodijantes à distance mais avec vous" qui lui a permis d'accompagner ses clients via des vidéos et visioconférences durant la crise . Une PME qui souhaite activer sa présence sur les réseaux sociaux dont l'utilisation par les agriculteurs ne cesse de progresser.

La crise n'a pas impacté la production et a même permis de travailler sur de nouvelles innovations explique la présidente de Sodijantes Industrie Stéphanie Deboudé Copier

