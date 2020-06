La "relance éco" en Normandie. Dans l'orne Kiplay a mobilisé 60 personnes rien que pour fabriquer des masques

A saint-pierre d'Entremont dans l'Orne, le spécialiste des équipements de protection individuels, Kiplay a durant la crise, fabriqué des milliers de masques et de sur-blouses. Elle a dû renforcer ses effectifs. Une PME qui envisage de développer de nouvelles créations franco-normandes.

L'an prochain Kiplay célébrera son centenaire. Installée dans l'Orne à Saint-Pierre-d'Entremont petite commune d'à peine 700 habitants, la PME a d'abord fabriqué des galoches, ces fameux sabots de bois ou de caoutchouc que l'on porte en sur- chaussures pour éviter de les salir ou les mouiller. Elle se spécialisera ensuite dans les vêtements de travail et techniques. Aujourd'hui le site ornais est spécialisé dans 2 segments: les EPI, équipements de protection individuels , et le jean, made in Normandie.

650.000 vêtements sortent des ateliers chaque année (des pantalons, blousons ou combinaison de travail pour les entreprises les administrations ou municipalités)

Colas, Airbus, Toyota ou les villes de Paris et Bordeaux sont parmi ses clients. Kiplay qui emploie 5O salariés réalise un chiffre d'affaire de 9,7 M° d'euros.

Kiplay dans l'Orne fabrique des vêtements pprofessionnels - kiplay

Une PME qui très vite s'est organisée en mode crise pour répondre aux besoins. Avec le confinement, un tiers des effectif est resté au chômage partiel durant un mois et demi.

Dès le 18 mars Kiplay a dû se mobiliser en urgence pour fabriquer des masques pour différentes collectivités, comme la ville de Caen ou le département de l'Orne. Pour cela Marc Pradal son dirigeant a eu recours à des CDD. Il a aussi fait appel à une trentaine de couturières à domicile. Certains collaborateurs des bureaux ont eux aussi participé. Au total jusqu'au déconfinement ce sont une soixantaine de personnes qui ont travaillé uniquement à la fabrication de masques. La PME a également fabriqué des sur-blouses en tissus pour le secteur médical. Aujourd'hui Kiplay a repris son activité première à 100%.

kiplay équipe les professionnels - Kiplay

Pour Marc Pradal, la crise est un accélerateur de tendance. Beaucoup de gens ont redécouvert l'importance du "fabriqué local" et le chef d'entreprise reçoit de nouvelles demandes pour ses vêtements fabriqués en Normandie.

Il envisage d'ailleurs de développer de nouveaux produits, plus simples mais totalement réalisables en France

Il espère d'ailleurs avoir très vite une commande pour un produit nouveau, mais stratégie oblige, il n'en dira pas plus. Parmi ses projets également se recentrer sur le domaine de la santé.

Autre enseignement de cette crise selon Marc Pradal, peut-être la fin du tout jetable dont le bilan carbone est loin d'être positif. Il entend d'ailleurs repenser la fabrication des masques et blouses en tissus lavables une cinquantaine de fois , au final plus intéressants économiquement et durablement.

Marc Pradal, dirigeant de Kiplay à Saint-Pierre-d'Entremont - Kiplay

Un dirigeant qui durant ces dernier mois a joué un rôle important au niveau national.

Comme coordinateur d'une opération gouvernementale visant à la création du site internet "savoir faire ensemble.fr" . Elle a mobilisé au niveau national 1300 entreprises de la mode et du luxe pour fabriquer des masques et autres équipements pour lutter contre le Covid 19.

Dix Millions de masques ont été fabriqués chaque jour durant la crise, ce qui a fait travailler 20.000 personnes au total.

