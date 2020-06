La "relance éco" en Normandie, deux soeurs caennaises spécialistes de la carrosserie lancent ZePare-Brise

Lucie et Laura Marie ont baigné depuis toujours dans le cambouis, l'univers de la voiture et de la carrosserie. Leur grand père d'abord, puis leur père ont ouvert la voie. Elles n'y viendront pas tout de suite. L'ainée fait des études d'infirmière, la cadette du commerce et de l'immobilier.

Mais un jour elles plaquent tout, et réintègrent l'entreprise paternelle, en 2006 et 2008 à Bretteville-l'Orgueilleuse où elles vont occuper les postes de chef d'atelier et responsable de la carrosserie. Elles devront faire leurs preuves. Mais très vite elles se sentent à l'étroit et c'est la perte d'un de leur partenaire qui va les lancer vers l'entrepreneuriat. Une compagnie d'assurance avec qui le garage était agréé depuis 20 ans les lâche, c'est 40% du chiffre d'affaire annuel et elles ont une idée!

Créer un réseau indépendant avec des garagistes et carrossiers qui remboursent leurs franchises aux automobilistes qui accidentent leur voiture. Le concept innovant est lancé en 2017.

Lucie et Laura Marie les deux soeurs à l'origine de ZeCarrossery et ZePare-Brise à Caen

Ze carrosserie compte aujourd'hui 54 franchisés en France dont sept en Normandie. Des professionnels qui ne sont plus dépendants de leur agrément auprès de compagnies d'assurances

Au moment de la crise, elles avaient le nez dans le guidon ou plutôt le volant, et à l'annonce du confinement, leurs garages ont dû fermer. Deux mois d'inactivité économique mais, pour ces startupeuses et leur équipe de sept salariés , ça a été l'occasion de se poser et de réfléchir à la manière d'étoffer leur offre réseau .

Et elles viennent de lancer officiellement lancé ZePare-Brise qui sur le même principe que la carrosserie redonne une place dans ce marché du vitrage, à des professionnels détrônés par de grosses marques. Les deux caennaises ont encore d'autres projets qui pourraient sortir en début d'année prochaine. En attendant elles vont quitter la pépinière qui les a soutenu à leurs début pour rejoindre leurs propres bureaux cette fois, à Mondeville.

