La relance éco en Normandie : elle lance sa marque de vêtement malgré la crise

La relance éco en Normandie: En pleine crise, lancer son entreprise peut s'avérer hasardeux. Ca n'a pas fait reculer une Manchoise qui a décidé de démarrer son activité au moment du confinement. Quelques semaines plus tard, sa marque de vêtements pour bébés "Mon chat Michel" se porte bien.

Florence Letellier était dans l'activité textile depuis plusieurs années lorsqu'elle a décidé de se lancer à son compte dans une nouvelle aventure : la production et la commercialisation de vêtements pour les bébés fabriqués à base de Lin. Une évidence pour cette habitante de Pontorson après avoir découvert que la Normandie était le premier producteur de lin en France, étant entendu que cette matière présente l'avantage de cumuler une production éco-responsable et des vertus naturelles. Et vue sa proximité géographique avec le Mont Saint-Michel, la créatrice a baptisé son entreprise "Mon chat Michel".

Après 6 mois de préparatifs, de conception des modèles et des motifs, Florence Letellier était prête à lancer la commercialisation sur internet à la mi-mars. Seulement le confinement est arrivé. Fallait-il continuer? La créatrice a relevé le défi. Elle ne le regrette pas aujourd'hui.

Retrouvez la suite de l'histoire ci-dessous!

La relance éco en Normandie : lancer son entreprise durant le confinement, c'est possible! Copier

Retrouvez "la Relance éco" tous les matins à 7h15, sur France Bleu Cotentin.