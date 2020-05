La "relance éco" en Normandie: incertitude et situation compliquée pour les indépendants du travail temporaire

Après avoir vu leurs mission s'arrêter net à la mi mars, les 43.400 intérimaires de la région, pourraient jouer un rôle majeur dans la relance économique. Mais le marché est parmi les plus fortement touchés, et cette crise pourrait entraîner la disparition d'une partie des indépendants du secteur.

Un secteur qui fait travailler un peu moins de 800.000 personnes (équivalent temps plein) en France, gouverné par les grands majors que sont les Manpower, Adecco ou Randstad, pour un total de 28.000 sociétés dont beaucoup de petites PME indépendantes. Avec 571 agences, l'emploi intérimaire en Normandie représente 5,5% du marché français.

Parmi les acteurs, Festou Intérim et son dirigeant André Festou , 30 ans de métier, 14 salariés dans 4 agences à Caen et Vire dans le Calvados, Saint-Lô dans la Manche et Rouen en Seine Maritime. Début mars il faisait travailler 280 intérimaires, un chiffre tombé à 15 au moment du confinement. et qui a bien du mal à repartir.

Des salariés dépendant effectivement d'entreprises utilisatrices d'intérim .

Précarité sociale, c'est le mot qui revient quand on évoque l'intérim. Beaucoup de personnes s'y résignent faute d'avoir trouvé un emploi stable ou après s'être retrouvées au chômage. Mais il existe aussi des intérimaires en CDI qui pratiquent par choix, pour la variété des missions et des rémunérations plus importantes. Il faut savoir que dans la région 42% des intérimaires travaillent pour l'industrie, 39% le tertiaire et 19% le bâtiment. Alors forcément quand les entreprises ont fermé, ils ont été les premiers remerciés.

En Normandie, les deux tiers de ces travailleurs très dépendants des marchés, sont des hommes, plutôt des ouvriers qualifiés âgés de 25 à 40 ans. La durée moyenne des missions atteint 7 mois. Avec le confinement les intérimaires d'André Festou plutôt spécialisés dans le secteur de la construction et des travaux public, se sont retrouvés sans rien. L'activité a chuté de 90%, quelques missions ont pu continuer dans l'agence Saint-Loise grâce à un peu d'agroalimentaire.

Et ces intérimaires ont-ils eu droit aux mesures de chômage partiel ?

Autant d’intérimaires privés de mission aussi brutalement, ça n'était jamais arrivé en France. Le gouvernement a tardé à édicter son ordonnance. Il a fallu attendre la veille de la clôture de dépôt des demandes pour formaliser les choses. "On a eu le sentiment d'être un peu oublié déplore André Festou. Les salariés intérimaires peuvent donc eux aussi bénéficier du dispositif d'activité partielle jusqu'au terme du contrat avec maintien de 84% du salaire net, un soulagement sachant que jusqu’ici, seuls pouvaient en bénéficier ceux qui travaillent dans des entreprises elles-mêmes éligibles au chômage partiel. Les salariés permanents des sociétés d’intérim, parmi lesquels les CDI intérimaires, peuvent eux aussi en bénéficier.

Aujourd'hui dans quelle situation sont ces indépendants ?

Ils craignent des mois à venir difficiles. Combien restera t-il demain des 570 agences normandes? Malgré une trésorerie plutôt solide André Festou constate des résultats en nette baisse. Tout dépendra de la relance et de la solidité des secteurs demandeurs en intérimaires, comme le bâtiment ou l'industrie." Je crains que les embauches en CDI repartent à la baisse" déplore le dirigeant caennais.

Mais l'intérim sera peut-être aussi la réponse au redémarrage des PME ou pour les nouveaux usages de la digitalisation des outils. C'est l'un des enseignements de cette crise reconnait-il: la communication à distance avec ses réunions en ligne, le télé-travail et aussi le recrutement: "je me suis rendu compte que c'était aussi adaptable à l'intérim conclut André Festou .

