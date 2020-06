La "relance éco" en Normandie, Kanoïz a créé des emplois grâce à la fabrication de masques

Dans le Pays d'Auge, à Annebault, Nicole Carretero à la tête de l'atelier de confection sur mesure pour la décoration d'intérieurs, et dont l'activité s'est arrêtée durant la crise, s'est relancée grâce à la fabrication de masques.100 000 masques déjà livrés et trois personnes embauchées en CDD .

Nicole Carretero a durant plus de 20 ans travaillé comme infirmière en bloc opératoire. Un univers autours de la chirurgie qu'elle exerce d'abord en région parisienne, puis en Bretagne et en Normandie. Mais celle qui a toujours rêvé d'entreprendre décide de changer pour la tapisserie-décoration. Elle se forme et rachète Kanoïz, petite entreprise du pays d'auge pour laquelle elle a un coup de coeur. C'était il y a sept ans.

Une PME spécialisée dans la décoration intérieure pour particuliers et professionnels du secteur de l'hôtellerie-restauration, mais aussi pour les véhicules de tourisme comme les bateaux ou camping-cars. L'entreprise se développe, et Nicole Carretero investit dans de nouvelles machines dont une imposante dédiée à la coupe, qui l'amène à déménager en novembre dernier dans des locaux plus grands à Annebault dans le pays d'auge. la PME emploie aujourd'hui 8 salariés.

Kanoïz - Personnel

A l'instar des entreprises travaillant avec le secteur du tourisme, elle a souffert de la crise

Comme ses clients, à l'annonce du confinement, elle a stoppé net ses activités et elle s'est dit qu'il lui fallait rebondir et trouver une autre activité pour sauver sa PME. Ce sera les masques. 100.000 masques fabriqués jours et nuit, d'abord pour les Ehpads et Etablissements pour Handicapés auxquels elle fait don de sa production, puis pour les mairies ,communautés de communes et autres entreprises et sociétés locales.

Et pour l'aider dans cette nouvelle activité, il y a d'abord ses salariés, qui tous, sont revenus travailler à l'atelier . Certains ont même repoussé leurs vacances. Mais face à une demande grandissante, la cheffe d'entreprise fait appel à une association de femmes bénévoles . Elle embauche également en CDD trois employées de l'hôtellerie-restauration au chômage. Elle espère d'ailleurs pouvoir concrétiser l'un des CDD en CDI à l'automne.

Masques dans les Ehpads ou les établissements pour personnes handicapées © Radio France - Marie Roussel

Et aujourd'hui Kanoïz a relancé ses activités ?

Pas totalement, mais cela reprends doucement. Nicole Carretero souhaite bien sûr retrouver une activité soutenue rapidement même si ce qui est perdu ne sera pas récupéré dit elle.

De la crise, elle retient l'intérêt de se diversifier, elle ne rompra peut-être pas totalement avec la fabrication de masques qui l'ont aidée à sauver sa PME. Mais ce qu'elle gardera surtout, c'est ce formidable élan et cette solidarité qui ont accompagné un confinement parfois compliqué. Et au même titre qu'elle a applaudit durant plusieurs semaines les personnels soignants pour leur dévouement, l'ex infirmière de bloc salue aujourd'hui son équipe et tout ceux qui autours d'elle l'ont accompagnée durant ces mois difficiles.

Les masques ont permis à Nicole Carretero, la dirigeante de Kanoïz à Annebault dans le Calvados, de sauver son entreprise et de créer des emplois Copier

La relance éco, c'est chaque matin 7H15 sur France Bleu Normandie.