"La relance éco" : en Normandie, l'électricité revenue à son niveau de consommation pré-confinement

Dans les commerces et cinémas qui ont rouvert, on a rebranché les compteurs électriques. Nathalie Lemaitre, déléguée régionale de RTE, gestionnaire du transport d'électricité français, assure que la reprise s'est bien passé : "En Normandie, la consommation d'électricité a chuté de 13% pendant les premières semaines de confinement, contre 16% sur l'ensemble du territoire. RTE est l'entreprise dont la mission de service public est d'acheminer l'électricité sur tout le territoire 7j/7, 24h/24, donc nous suivons au quotidien la consommation des Français et Françaises. Nous l'avons bien vu, avec l'arrêt ou le ralentissement des activités de service, d'entreprise et industrielles, cette baisse de 13%, c'est complètement inédit !"

Le niveau de consommation est à peu près revenu à la normale, moins 4% seulement par rapport à avant le confinement mais peu de problèmes techniques signalés sur le terrain : "C'est notre métier de nous adapter au quotidien à ces variations donc pour nous, en terme d'investissements sur le réseau, nous maintenons le cap de nos investissements, nous allons pouvoir faire bénéficier les entreprises normandes de 20 millions d'euros de travaux, dans le cadre du projet de parc éolien de Fécamp."

Deux grands chantiers en 2020

RTE assurera 88% des chantiers en France cette année. Parmi ces projets, IFA2 - 230 kilomètres de lignes électriques sous-marines entre la France et l'Angleterre - qui doit être mis en service à la fin de l'année. L'autre projet majeur est l'alimentation électrique du futur parc éolien de Fécamp.

