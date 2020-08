La relance éco en Normandie : la Tribu, une marque collaborative à cheval sur le Mexique et la Normandie

Alors que la crise du Covid-19 nous fait réfléchir sur notre manière de consommer et de nous nourrir, deux jeunes Normands développent une marque qui se revendique éco-responsable, collaborative et équitable. Son ambition : le commerce de café.

A l'heure où il est de plus en plus question de consommer mieux, des Normands veulent faire bouger les lignes. C'est le cas des fondateurs de la marque collaborative, "La Tribu". A cheval sur la Manche, la Seine-Maritime et le Mexique, ces jeunes entrepreneurs veulent convertir les consommateurs au café bio et équitable.

Ils sont deux à l'origine de cette aventure : Julien Riou et Thibault Lanéry, tous les deux diplômés de l'école de Management de Normandie. Tout part d'un voyage au Mexique de Thibault, en 2017. "J'ai eu la grande chance de visiter l'une des toutes premières "finca", autrement dit une exploitation de café biologique. Je me suis alors demandé pourquoi on ne buvait pas tous du café bio". Thibault en parle à Julien et les deux hommes décident alors de proposer du café mexicain en achat groupé. Au départ ils le proposent à leurs proches, mais très vite, ils constatent qu'il y a une clientèle plus large pour ce produit. Les deux amis lancent alors leur entreprise, "La Tribu", qui s'appuie sur une coopérative de petits producteurs mexicains bio, et sur le financement participatif.

Projet social et écologique

"Ce sont des particuliers qui nous aident à croître à travers leur participation financière", explique Thibault Lanéry. Une première campagne de financement participatif leur permet de lancer l'activité. Une nouvelle est en cours actuellement. "Nous en sommes déjà à 80 000 euros collectés sur les 120 000 espérés d'ici la fin du mois d'octobre". L'argent ainsi disponible devrait permettre à terme à La Tribu de diversifier son offre commerciale, avec des cafés d'origines différentes, mais aussi des céréales ou encore du thé. Pour l'heure le modèle économique fonctionne et le café distribué par La Tribu est disponible dans plus de 70 points de vente, "et on en enregistre environ une dizaine de plus par mois", précise Thibault Lanéry.

Ce développement n'empêche pas les fondateurs de cette entreprise de rester fidèles à leurs valeurs et leurs engagements. "Ce projet est notamment social. _Nous rémunérons les producteurs mexicains environ deux fois plus cher que les prix généralement pratiqués_. Par ailleurs, le café qui débarque au Havre est conditionné par des travailleurs handicapés d'un ESAT de la ville", souligne Thibault Lanéry. Et puis soucieux de la préservation de la planète Julien Riou et Thibault Lanéry ont inscrit leur entreprise dans un programme de reforestation. 300 arbres ont ainsi été replantés grâce à la contribution de La Tribu.

Alors si vous souhaitez faire partie de cette histoire, vous avez jusqu'au 30 octobre pour participer à la levée de fonds sur WeDoGood.

La relance Eco : La Tribu, une entreprise à cheval sur le Mexique et la Normandie Copier

Retrouvez la relance Eco en Normandie, tous les matins à 7h15, sur France Bleu.