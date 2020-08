La "relance éco" en Normandie : le Codefi vient en aide aux entreprises en difficulté

Comme tous les jours sur les antennes normandes de France Bleu, on vous parle de la reprise économique dans la région. Aujourd'hui, on s'intéresse aux solutions d'aides aux entreprises en difficulté. Il y en a un qui est un peu moins connu : le Codefi. Explications.

La "relance éco" en Normandie et comme tous les jours, on s'intéresse à la reprise économique dans la région. Aujourd'hui, on parle des dispositifs d'aide aux entreprises. Au-delà des aides spécifiques liées à la crise du Covid-19 (prêts garantis par l'Etat, reports de charge, etc.), il existe d'autres solutions et notamment deux commissions, cachées sous des noms parfois bien complexes, mais qui peuvent rendre de grands services.

D''un côté, il y a la commission des chefs de service financiers, et de l'autre le comité d'examen des problèmes de financement des entreprises : le CODEFI. Le premier vient en aide aux entreprises lors de difficultés passagères, le second s'occupe des problèmes plus structurels. Elles existent dans tous les départements normands. Les explications de Pierre-André Durand, le préfet de la région Normandie : "Là, sont examinés les différentes aides et dispositifs qui, en plus des aménagements de charges sociales et fiscales, peuvent être consentis. Des audits peuvent être réalisés, c'est-à-dire des recherches de solutions de restructuration, des recherches de trésorerie avec des octrois d'avances remboursables, des prêts modifiés. Il y a toute une série d'outils qui peuvent être mobilisés".

Concrètement, une entreprise qui rencontre des difficultés doit faire une demande d'aide auprès du fisc. Le dossier est ensuite examiné. Dans le cadre du Codefi, par exemple, il y a autour de la table des représentants de l'Urssaf, de la Banque de France et de l'inspection du travail. C'est cette diversité des interlocuteurs qui fait la force du Codefi, selon le préfet Durand : "Tous les échanges se font sous le sceau de la confidentialité la plus complète et donc l'avantage c'est que vous avez un examen à 360 degrés qui permet d'utiliser l'outil le plus adapté. Tout cela est un travail fin qui se fait au cas par cas et qui s’efforce de coller au plus près de la situation de l'entreprise".

En fait, le message, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard pour agir : "Le maître-mot c'est bien l’anticipation. Dès que la situation peut être préoccupante, il ne faut pas attendre et d'aller au tribunal de commerce".

Cependant, le Codefi ne s'adresse qu'aux entreprises qui emploient, au maximum, 400 salariés.