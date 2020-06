La "relance éco" en Normandie, le groupe Corlet bousculé par la crise, réorganise ses activités et innove

Le secteur de l'imprimerie et de l'édition est confronté à des difficultés depuis déjà un certain nombre d'années. La France compte environ 3200 imprimeries de labeur, parmi lesquelles Corlet. Et depuis le confinement le groupe normand, avec ses sites du Calvados, de l'Orne et de la Mayenne a bien du mal à retrouver son rythme.

A bientôt 60 ans Corlet affronte une crise qui fait tanguer l'entreprise familiale pourtant parvenue au fil des années, à s'imposer comme une des références de l'imprimerie en France. Mais depuis 2008-2009 le secteur pâtit d'un climat compliqué : conjoncture difficile avec des défaillances, concurrence exacerbée , et montée en puissance du digital.

Et bien que poursuivant son développement et ses investissements, Corlet a été rattrapé par la vague, avec des bilans mauvais ces deux dernières années . L'entreprise a donc mis en place un plan de redressement visant à recentrer les activités en se délestant des moins rentables. Comme ses deux filiales , Corlet Com son agence de communication installée à Caen et Corlet Presse à Colombelles qui avec son magazine My Normandie faisait travailler l'ensemble du groupe. Huit personnes ont été licenciées.

Corlet ce sont trois imprimeries à Condé-Sur-Noireau et Ambrières-Les-Vallées en Mayenne, avec des productions à la fois en numérique , Offset et rotatives . C'est aussi des métiers de la logistique autours du livre et de la revue et du routage pour un effectif global d'environ 330 personnes.

A l'annonce du confinement, les librairies ont fermé et les diffuseurs ont eux aussi mis leur activité en stand by. L'édition a donc stoppé net. L'ensemble des activités s'est arrêté six jours complets. Certaines revues spécialisées, dont l'acheminement était assuré par la poste, ont toutefois pu continuer d'être distribuées. Mais la direction a très vite organisé une reprise de la production avec un système de roulement faisant revenir les équipes en fonction des besoins.

Aujourd'hui l'activité des trois imprimeries a repris à 50%, "encourageant mais loin d'être suffisant", selon Jean-Luc Corlet

.L'organisation à la demande des équipes a été maintenue. L'édition elle n'a pas encore été vraiment relancée même si la production de catalogues pour ses clients commissaires priseurs par exemple reprend doucement.

Mais la situation générale est fragile. A tel point que le Président de la Région Normandie, Hervé Morin a fait le déplacement sur le site de Condé il y a quelques jours pour remettre au dirigeant de Corlet un prêt de trésorerie, faisant de l'entreprise la 1ère du bassin Vire-Condé a bénéficier du soutien régional avec son prêt Covid 19.

Une entreprise qui reste néanmoins confiante et reste mobilisée pour sa relance. Certains services ont été regroupés et l'entreprise dispose aujourd'hui d'un nouveau logiciel dédié au commercial, aux devis, à la gestion des stock ou la facturation, commun aux trois imprimeries.

Autre nouveauté un robot deviseur qui répond nuit et jours aux demandes de prix des clients par internet, et qui sera mis en place dès septembre.

Il y a aussi le "Rapidbook by Corlet", un système d'impression à la demande destinés aux éditeurs , disponible en ligne et qui permet de refaire leurs stocks dès qu'ils en ont besoin, même pour un seul exemplaire. Un outil disponible 24/24 et 7j/7

Objectif de la PME continuer à se moderniser en étant toujours plus réactive, en raccourcissant les délais et les coûts. Sur le papier par exemple, deuxième poste de dépense après les salaires. Le groupe en achète 15.000 tonnes par an au prix de 700 à 750 euros la tonne.

Le covid a aggravé une situation déjà dégradée explique Jean-Luc Corlet le PDG du groupe Corlet Copier

