La "relance éco" en Normandie: le leader de la thalassothérapie a rouvert ses centres à Cabourg et Ouistreham

Les centres de thalassothérapie de Cabourg et Ouistreham ont rouvert leur portes mardi 2 juin. Ces deux équipements du groupe Thalazur, leader français du secteur, ont dû s'organiser pour gérer la crise et accueillir à nouveaux des curistes dans les conditions sanitaires adaptées à la pandémie.

Thalazur est aujourdhui le leader français du secteur avec un millier de salariés, et neuf centres implantés sur le littoral depuis la Normandie jusqu'à la méditerranée, en passant par la façade ouest. Et notre région se distingue avec deux établissements, distants de seulement quelques kilomètres, dans le même département du Calvados Ouistreham et Cabourg. 89 chambres, pour le premier, le seul de plein pied dans lequel travaillent près de 110 salariés, un site plutôt familial. 165 chambres à Cabourg, établissement 4 étoiles+, avec 180 salariés. Deux centres qui ont totalisé l'an dernier 58.000 journées cure. Il faut savoir que les habitudes ont changé. Les cures de six jours privilégiées il y a quelques années ont été supplantées au profit des courts séjours et weekend.

Vue du centre de ouistreham

Et le 15 mars au soir, comme l'hôtellerie-restauration ils ont fermé leurs portes

Car les clients en séjour, ont dû quitter les lieux pour retourner se confiner chez eux ou ailleurs, et parce qu'ils ne pouvaient plus être servis au restaurant. Ils étaient 300 ce soir là à Cabourg.

Un arrêt brutal. Il a fallu vider les frigos, ranger les différents matériels et la quasi totalité des personnels se sont retrouvés au chômage technique, à l'exception des équipes techniques.

Car un tel établissement ne ferme jamais vraiment tant les équipements nécessitent un entretien particulier. C'est le cas par exemple des piscines d'eau de mer, qu'il faut régulièrement pomper pour éviter tout risque de corrosion. Il a fallu rincer divers équipements à l'eau douce, respecter les protocoles usuels pour ce type d'établissement et aussi veiller à la sécurité des sites.

Centre Thalazur Cabourg

Il faut au minimum cinq jours en tant normal pour retrouver une qualité d'eau de mer parfaite et une sécurité de toutes les installations dans un centre aquatique. Les piscines ont donc été remplies tout au long du confinement. Des vérifications ont également été effectuées pour prévenir les risques de légionelle dans les sanitaires. Tous les mousseurs de douches et de robinets ont été nettoyés, désinfectés selon des protocoles très précis. Il a fallu également équiper en protection tous les collaborateurs et installer sur l'ensemble des sites des distributeurs automatiques de gels hydroalcooliques. 80.000 masques ont également été achetés pour les clients.

Des mesures de protection renforcées également pour les soins

Outre les masques pour tous, certains collaborateurs doivent porter des visières en plus. Les draps et taies d'oreillers jetables sur lesquels sont installés les clients, sont changés après chaque soin. Tous les équipements sont désinfectés.

Dans les piscines la distanciation de 4 m2 pour une personne doit être respectée sous le surveillance de maîtres nageurs. .Seuls les clients des hôtels y sont admis; les abonnés vont devoir encore patienter.

Dès le lendemain des annonces du premier ministre, Les demandes ont vite repris et dès ce weekend 11O chambres sont déjà réservées sur les deux établissements de la cote normande et les demandes pour juillet et août sont encourageantes. Même si les dirigeants le savent cette année sera économiquement très compliquée, ils comptent sur l'été et la fin d'année pour équilibrer leurs comptes affaiblis par deux mois durant lesquels leur chiffres d'affaires se sont retrouvés à zéro.

