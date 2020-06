La "relance éco" en Normandie, les aides à la filière automobile devraient relancer les immatriculations

L'automobile traverse avec le Covid, la plus grave crise de son histoire en France. Les ventes de véhicules neufs ont baissé de plus de la moitié au niveau national comme en Normandie. Mais les acheteurs semblent revenir. Et les véhicules propres électriques ou hybrides, ont la cote.