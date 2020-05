La "relance éco" en Normandie, les coiffeurs rouvrent leurs salons. A Caen, Lydie travaille autrement

Cette reprise, la gérante du salon Camille Albane l'attendait avec impatience. Depuis quelques jours déjà elle avait des fourmis dans les mains, depuis que son téléphone s'était remis à sonner. Installée depuis 1998 à Caen, d'abord rue de Bras puis rue Saint-Pierre depuis neuf ans, Lydie n'avait jamais connu pareille situation et n'avait qu'une hâte retrouver son équipe et ses clients aux cheveux plus longs. Cette reprise, elle l'a bien sûr préparée non sans quelque appréhension.

Car forcément dans la coiffure comme ailleurs, on ne va plus travailler tout à fait comme avant ?

Fini la poignée de main ou la bise quand on arrive au salon! La nouvelle tenue de rigueur: masque, visière PVC, gants et gel hydroalcoolique, non seulement pour l'équipe qui a été formée aux gestes barrière, mais aussi pour les clients ! S'ils n'ont pas leur propre masque on leur en donne un, ainsi qu'un peignoir à usage unique. Fini également ce qui fait, aussi, le plaisir du coiffeur: les magazines et le petit café. C'est dans un salon aseptisé à chaque passage, du fauteuil au bac, sans oublier le téléphone et le terminal carte bleue que les clients sont désormais accueillis .

Une clientèle qui va devoir encore patienter avant de retrouver sa tête d'avant le confinement

Une nouvelle façon de travailler - Personnel

La coloriste Carole et une cliente - Personnel

"Depuis 10 jours , ça sonne sans arrêt " se réjouit Lydie qui entend toutefois la déception de ses clientes et parfois même un certain agacement quand elle répond que le carnet de rendez-vous est rempli jusqu'à début juin . Pour garantir une cliente tous les deux fauteuils, elle a modifié ses plannings : en commençant plus tôt et terminant plus tard si besoin, avec une journée d'ouverture en plus par semaine.

Une nouvelle manière de travailler qui va forcément avoir un coût ?

Oui car il y a déjà les deux mois d'inactivité qui ont entamé les trésoreries. il y a bien eu les aides de l'Etat ou de la Région de report de charges mais qu'il faudra rembourser. Il y a aussi l'achat des masques, gels, et peignoirs, le temps passé à désinfecter, et puis moins de clientes par jour, tout cela a un coût. Mais pas question pour Lydie de récupérer sur la facture de ses clientes les 2 euros préconisés par la franchise.

Un secteur qui espère en tous cas sortir la tête de l'eau ?

En Normandie, la coiffure compte 11.500 actifs pour 5000 entreprises dont la moitié ne compte qu'une personne. Mais Avant le Covid-19, il y a eu les manifestations contre la réforme des retraites, les gilets jaunes et pour les Caennais, les travaux du tramway. Certaines trésoreries sont exsangues . "Ca n'est pas mon cas" soupire Lydie tout de même inquiète pour certains de ses collègues. "On ne sait pas trop où on va, une chose est sûre" dit elle, "on va devoir s'habituer à cette nouvelle manière d'exercer notre métier, nous réinventer sans aucun doute".