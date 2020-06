La "relance éco" en Normandie: Les conseillers du Crédit Agricole mobilisés pour aider leurs clients

Elle a la voix douce quand elle parle. Comme celle qu'elle a utilisée ces longues semaines de confinement, pour se mettre à l'écoute de ses clients. Elise Lebouteiller est ce qu'on appelle une chargée d'affaires professionnelles, sénior, au Crédit Agricole de Normandie. Elle travaille sur le secteur de la côte Fleurie sur trois des neufs agences du secteur: Deauville, Trouville et Pont l'Evêque. Très rapidement elle s'est retrouvée submergée par les appels de clients angoissés.

Elise Lebouteiller répond aux appels de clients impactés par la crise du covid. - Privé

Ses principaux clients professionnels: des cafetiers, hôteliers, restaurateurs, fortement impactés par la crise du coronavirus

Dès le 15 mars au soir ces professionnels ont dû arrêter tout, brutalement. Certains venaient de rouvrir pour lancer la saison, avec une trésorerie affaiblie par plusieurs mois d'hiver. Tous ou presque avaient rempli les frigos en prévision du weekend. Un véritable choc, confirmé par plus de six semaines d'inactivité ou presque. Et avant même que le téléphone sonne, la banque a mobilisé ses équipes. Des collègues d'agences fermées par exemple sont venus prêter main forte à ceux qui en avaient besoin comme Elise Lebouteiller. Il a fallu anticiper les appels, rassurer, informer.

Car certains ne savaient pas vraiment à quoi il avaient droit

Il faut dire que les acteurs sont nombreux: banque, Etat, Région, Agence de Développement, ou CCI. Il a donc fallu informer sur les solutions à disposition comme le fameux PGE: le Prêt Garantit par l'Etat et les aides régionales. A la banque, explique Elise Lebouteiller, pour limiter les débits sur les comptes, on a mis en place des pauses sur les crédits en cours, on a également fait un geste en direction des dirigeants d'entreprises ou agriculteurs les plus touchés, en leur offrant une prime d'assurance allant de 1500 à 10.000 euros. Autre petit geste explique la chargée de compte, mais pas négligeable quand les charges s'ajoutent , on a organisé des avoirs pour les commerçants détenteurs d'un terminal carte bleue.

Dès le début du confinement les appels se sont multipliés.

On a parfois du jouer les psychologues et écouter la détresse de certains

Tous les clients qui pouvaient être aidés l'ont été explique la chargée d'affaires .Aujourd'hui à la banque, le travail a repris un rythme plus normal. Les agences jusqu'alors ouvertes uniquement à certaines heures et pour des affaires urgentes rouvrent aux horaires habituels.

Et pour les professionnels aussi l'horizon s'éclaircit. Les dernières déclarations du Premier Ministre ont sonné le glas du confinement pour le 2 juin. Et même si une partie de la saison est perdue, ils ont retrouvé un peu de leur sourire, avant d'accueillir leurs clients.

