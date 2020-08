La relance éco en Normandie : Les sauces N'Oye ouvrent leur capital

C'est en été 2017 que Jean-Pierre et Julie Boucey ont lancé les sauces N'Oye, des sauces relevées pour accompagner salades et autres plats. Les premières bouteilles sont sorties des ateliers saint-lois à l'automne suivant, distribuées dans un premier supermarché. Aujourd'hui près de 600 boutiques partout en France commercialisent ces sauces. Chiffre d'affaire l'an dernier: 160 000 euros... déjà dépassé cette année malgré la crise! Et la TPE veut investir pour gagner de nouveaux marchés.

"Depuis le début de l'année, nous avons sorti 44 000 bouteilles. Mais notre objectif désormais c'est d'automatiser un peu plus le mécanisme, en ce qui concerne notamment le dosage des produits, la mise en place des étiquettes, pour gagner en coût de production", explique Jean-Pierre Boucey, co-fondateur des sauces N'Oye. Seulement un tel équipement a un coût. Difficile seul de réaliser un tel investissement. C'est là que l'ouverture du capital prend tout son sens. Jean-Pierre et son épouse Julie ont su convaincre Marc Vanhove, le président fondateur des "Bistrot Régent", à la tête de 136 établissements franchisés en France, de leur verser 80 000 euros contre 20% du capital de la société.

Ouvrir son capital, mais pas à n'importe qui

Une somme et un appui qui comptent au moment de négocier un emprunt. Mais le principal intérêt de l'entrée au capital d'un associé, il est ailleurs pour Jean-Pierre Boucey. "C'est vrai qu'avec son expérience professionnelle _Marc Vanhove va pouvoir nous apporter une expertise_, une vision et une stratégie plus affûtée et nous rassurer sur les chemins que l'on prend".

Rester patron de son entreprise tout en bénéficiant d'un apport de capital et des conseils d'un professionnel, c'est une bonne formule. A condition de partager les mêmes valeurs! C'est le message que Jean-Pierre Boucey veut faire passer aux autres TPE. "Si vous faites venir quelqu'un avec lequel vous n'avez pas d'atome crochu, ça va être compliqué. Il faut ouvrir son capital pour gagner en expertise, en relation, en business, mais il faut savoir avec qui on le fait".

Vendredi 7 août, Marc Vanhove est venu à Saint-Lô, à la rencontre des créateurs des sauces N'Oye .Jean-Pierre et Julie Boucey ont pu vérifier une nouvelle fois qu'ils ne s'étaient pas trompés en l'accueillant au capital de leur entreprise.

