La "relance éco" en Normandie,le Calvados Père Magloire touché par la crise vend une cuvée spéciale Fraternité

Parmi les secteurs fortement touchés par la crise du coronavirus: la production cidricole et celle du calvados. Le chiffre d'affaire a chuté de 80%. Et pour tenter d'amortir les pertes, Père Magloire à Pont l'évèque, a décidé de lancer la vente en ligne d'une cuvée spéciale "Fraternité".

Père Magloire est la 1ère marque de spiritueux enregistrée en France, dès 1925. Une grande campagne de communication avait d'ailleurs été lancée à l'époque avec des affiches réalisées par de grands artistes du moment . Aujourd'hui numéro un des ventes en grande et moyenne surfaces, cet AOC pays d'auge, leader sur le marché français, représente 25% de la production de Calvados.

Mais comme les autres productions cidricoles, le marché du Calvados s'est effondré!

Avec le confinement, la commercialisation de Père Magloire s'est en effet quasiment arrêtée et avec elle, les lignes d'embouteillages d'où sortent en temps normal 120.000 bouteilles par mois. La nature continuant son travail, les chais sont toutefois restés ouverts, mais avec sur le domaine, la moitié de l'effectif normal, soit une vingtaine de personnes environ. En quelques jours, le chiffre d'affaire a chuté de 80% par rapport à l'an dernier.

Pommiers AOC Pays d'Auge à Pont- l'Evêque Père Magloire - Privé

D'où l'idée d'une cuvée solidaire ?

En fait les dirigeants envisageaient de sortir une cuvée spéciale l'an prochain, à l'occasion du deux-centième anniversaire de la marque. Mais confrontés aux difficultés économiques, ils ont décidé d'anticiper et qualifié cette cuvée "Fraternité" en écho à la crise qui frappe le pays.

Un produit élaboré à partir d'un assemblage de calvados vieilli au moins douze ans, et proposé dans une bouteille à l'étiquette bleu-blanc-rouge pour faire écho à son nom.

Mais pour la distribuer il fallait trouver une idée : une boutique en ligne, montée très rapidement . En 20 jours plus de 1700 bouteilles de ce Père Magloire ont été vendues au prix spécial de 17,90 € moitié moins que prévu. Une opération promotionnelle que l'entreprise envisage de poursuivre jusqu'à la fin totale du confinement et sans doute même au-delà, en l'ouvrant aux restaurateurs et responsables de bars de la région très touchés eux aussi par la crise du Covid

Père Magloire Pont-l'Evêque - Privé

Alors aujourd'hui y'a t il des signes de reprise du marché ?

Pas vraiment explique Serge Der Sahaguian, le PDG de Spirit France. Seuls quelques segments ont un peu repris , au Canada, en Suède et en Hollande mais en faible proportion. En attendant des jours meilleurs, Père Magloire bénéficie du fort potentiel "attachement" des consommateurs français . Le travail va donc consister à continuer à communiquer en attendant la reprise mais pour quand? L'entreprise se dit prête.

Rappelons que Spirit France aujourd'hui propriétaire de Père Magloire est le 1er producteur mondial de Calvados avec quatre marques leader: Père Magloire, Boulard, Lecompte et Janneau

Ecoutez le Président Directeur Général du groupe Spirit France propriétaire de Père Magloire Copier

La Relance éco , c'est à retrouver chaque matin 7H15 sur France Bleu Normandie