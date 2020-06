La "relance éco" en Normandie:plus de 100.000 interventions à distance réalisées par Enedis durant la crise

Que ce soit nos entreprises, nos ordinateurs , nos multiples appareils ménagers, certains mode de déplacements, tous nécessitent pour fonctionner d'avoir de l'électricité. Et c'est Enedis dans la région comme ailleurs qui a en charge sa distribution: de la conception et la construction, à l'entretien et au dépannage, sans oublier les raccordements de nouveaux clients particuliers ou entreprises. Autres mission importante pour le gestionnaire du réseau, le comptage et l'enregistrement de la consommation d'énergie des clients. Deux millions de clients en Normandie, pour un peu plus de 1700 salariés répartis sur 35 sites. Une entreprise qui, on ne le sait pas toujours, injecte à elle seule 300 millions d'euros chaque année dans l'économie régionale.

Durant le confinement l'entreprise est restée mobilisée. Avec sur le terrain, environ 20% de l'effectif, soit un peu plus de 300 personnes, mais aussi à distance grâce à la réactivité des techniciens informatique d'Enedis qui ont réussi l'exploit de sortir 1400 ordinateurs pour aller les installer au domicile des salariés, permettant ainsi de maintenir un niveau de télétravail important.

Crise oblige L'entreprise a recentré ses activités sur l'urgence avec la mise en sécurité des chantiers en cours, des raccordements et dépannages nécessaires. C'est ainsi que le 29 Mars après le passage d'un fort coup de vent qui a privé d'électricité 36.000 clients dans la région, 130 techniciens ont été mobilisés pour rétablir au plus vite le réseau.

Des professionnels qui ont découvert que grâce à la digitalisation, ils pouvaient multiplier ces interventions à distance. Philippe Guillemet, le Directeur Régional d'Enedis, est lui même surpris quand il en parle, plus de 100.000 opérations à distance ont été réalisées grâce au compteur Linky. 1 million 250.000 sont déjà installés dans la région, 2 normands sur 3 en sont équipés. Des opérations dont une bonne partie aurait due être assurée par des déplacements de techniciens .

Depuis le 11 mai, la quasi totalité des salariés a repris le travail. Une reprise progressive assure le directeur régional d'Enedis,_"1500 chantiers vont être traités jusqu'à l'été, l'équivalent de 200 par semaine"_.

Il va s'agir pour Enedis, d'apporter son soutien à l'économie régionale en assurant des raccordements ce qui actuellement le plus demandé mais aussi assurer la maintenance du réseau avec l'élagage des arbres et sa surveillance grâce aux survols de drones de plus en plus utilisés. Des activités qui représentent près de 70% du niveau d'avant la crise. Il faudra attendre la fin de l'été pour retrouver les 100%.

Une certitude pour la filiale d'EDF, confortée par la crise, ,poursuivre et développer la digitalisation de son réseau avec Linky , et rester au coeur de la transition énergétique , en développant par exemple les bornes de raccordement pour les véhicules électrique, ou la facturation détaillée des flux électriques pour les particuliers ou entreprises de plus en plus nombreux à vouloir produire eux-même une partie de leur énergie grâce au photovoltaïque.

