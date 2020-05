La "relance éco" en Normandie, près de Caen PSA rouvre ses portes à une équipe de 220 salariés

Redémarrage industriel pour le site PSA de Caen.Deux mois après un arrêt brutal pour cause de virus, 220 nouveaux salariés vont retrouver l'usine et leur poste de travail, avec à appliquer un nouveau protocole sanitaire renforcé. Entre soulagement et inquiétude, chacun va devoir s'adapter.

Ce lundi 18 mai 2020 est un peu une renaissance pour l'usine PSA de Cormelles-le-Royal, près de Caen. L'activité industrielle reprend ce matin après s'être brutalement arrêtée le 17 mars. Du jamais vu dans l'histoire du site caennais . Et ce lundi matin, il y d'abord des voitures garées sur les parkings, premier signe d'un changement depuis ces deux derniers mois. A part les quelques volontaires chargés de l'entretien des machines, ou venus mettre en place les nouvelles mesures du protocole renforcé , l'usine était bel et bien à l'arrêt. Et sur les visages masqués de ceux qui s'apprêtent à rentrer sur le site comme ceux qui les accueillent on imagine des sourires: plaisir de retrouver l'usine, les collègues, le travail "ça manquait" disent certains tenus éloignés de leur ligne de production depuis le 17 mars.

Une reprise tout de même teintée d'inquiétude pour tous

Car ce protocole sanitaire renforcé qui a été mis en place est lourd. Il a nécessité beaucoup d'engagement, de réflexions et de modifications de la part de la direction, de l'encadrement , des partenaires sociaux et des médecins. "Il va falloir que les habitudes prises durant ces deux mois loin de l'usine changent. c'est une nouvelle configuration que découvrent ce matin les 220 nouveaux salariés explique Thierry Guidevaux, le directeur. Il a fallu sécuriser les lieux à l'extérieur comme à l'intérieur. Les espaces ont été repensés, dans les vestiaires, la cinquantaine d'ateliers, les salles de repos, et autres lignes de productions. Des brigades internes accompagneront au quotidien les salariés pour s'assurer du bon respect des règles.

Prise de température dès l'entrée de l'usine PSA de Caen - PSA

Un seul objectif éviter tout contact et protéger au maximum les collaborateurs. " Un dispositif sanitaire qui fait un peu peur au départ "admet Jean-Sébastien Demaine, pilote système en usinage depuis 20 ans chez PSA , avant de confier qu'il "se sent finalement mieux à l'usine que dans les magasins". Même sentiment de ré-assurance chez Roseline Monnier, 18 ans d'ancienneté, élue CSE qui travaille dans l'atelier transmissions: "on a été consultés pendant toute la préparation et encore aujourd'hui. Alors bien sûr le masque nous donne chaud, on a de la buée sur les lunettes et ça n'est pas toujours facile, mais au moins on se sent en sécurité et on va s'y faire", conclut-elle.

Découverte des vestiaires PSA - PSA

Une inquiétude liée aussi au marché de l'automobile très impacté par cette pandémie

Beaucoup se demandent dans quel état est leur industrie, si elle va se relever. Il faut rappeler que la vente de voitures neuves en France a reculé de 88%.

Ceux qui sont là ce lundi le sont aussi parce qu'ils veulent participer à la relance disent-ils . Pour l'heure, seules deux des quatre équipes reprennent le travail. Au total à la fin de la semaine prochaine 450 salariés seront en poste. Une troisième équipe suivra début juin, avant la quatrième probablement avant l'été ou en septembre confie le directeur . Mais pour voir remobilisés les 1200 salariés de PSA, il faudra attendre sûrement le début d'année prochaine. En espérant que d'ici là la vente de voitures redémarre.

