La "relance éco" en Normandie, selon le coach de dirigeants Christophe Riou, il va falloir se réinventer

Christophe Riou est ce qu'on appelle un coach de dirigeants. Ingénieur de formation, il a durant 20 ans occupé lui même des postes de direction au sein de PME ou groupe industriels, avant de créer son cabinet RETC. Il y a une forte inquiétude dit il, liée d'abord aux carnets de commandes en baisse et donc aux trésoreries exsangues pour certains. Une inquiétude vive également quant à l'avenir. Beaucoup de dirigeants ont du mal à se projeter, ils craignent de ne pas se relever et ne savent plus très bien ce qu'ils doivent faire.

Ces derniers jours les appels au cabinet du coach bayeusin se sont multipliés, réclamant parfois une intervention urgente.

Christophe Riou leur propose d'abord de dresser un état des lieux sans tabou de leur situation, à tous les niveaux et de sélectionner les priorités, les urgences. Beaucoup d'entrepreneurs travaillent seuls ou avec seulement quelques salariés, et ont trop souvent le nez dans le guidon. Il faut savoir se poser, prendre du recul et repenser "équipe" prône l'ancien dirigeant. Même si pointe t'il, le télé-travail a parfois un peu brisé la culture d'entreprise. Mais ce qu'il pense aujourd'hui nécessaire c'est d'accepter de se réinventer.

C'est ce que bon nombre de dirigeants ont fait durant le confinement, ils ont mis de côté leur activité principale, pour se lancer dans d'autres productions, d'autres métiers. Et c'est peut être la clé de demain

Car ce coach le constate à travers l'expérience de ses clients, il y a des secteurs beaucoup plus impactés que d'autres et sur des temps plus ou moins longs. Si le bâtiment par exemple commence à reprendre des couleurs, l'événementiel qui a beaucoup souffert, devrait repartir d'ici quelques mois, les sous traitant de l'automobile ou l'aéronautique eux risquent de souffrir sur plusieurs années.

Christophe Riou - Privé

Le coach n'est qu'un copilote, explique Christophe Riou, et cela nécessite une bonne connaissance du monde de l'entreprise .Tout est affaire de confiance. Pas facile quand on sait que le métier se développe à vitesse grand V. On dénombre environ 150 Coachs déclarés en Normandie. Mais le chiffre est en constante croissance depuis le confinement... des acteurs qui se sont peut-être pour certains réinventés.