"La relance éco" : "À part la restauration et l'événementiel, tous les secteurs reprennent", selon SOS Intérim

C'est un secteur durement touché par le confinement et la crise économique, avec une baisse de 61 % au mois d'avril. "C'est une période difficile, mais la baisse se stabilise", estime Mélanie Charon, la présidente du groupe SOS Intérim, qui regroupe une quinzaine d'agences partout en France, dont une dizaine en Normandie.

"Tout est possible"

"À part la restauration et l'événementiel, tous les secteurs reprennent", poursuit Mélanie Charon, invité ce lundi de France Bleu Normandie, qui estime notamment que le BTP, secteur porteur, reprend "doucement". Toutes offres confondues, "on est à peu près à 50% de l'emploi", confie-t-elle.

Si la reprise est là, difficile de prévoir comment le marché de l'intérim se portera dans les prochaines semaines. Y aura-t-il plus ou moins de contrats avec les faillites et les licenciements ? "L'intérim est un secteur avancé de l'emploi donc quand mes clients reprennent, ils peuvent passer par la prestation de travail temporaire avant d'embaucher en direct, donc tout est possible", explique Mélanie Charon.

En revanche, la présidente de SOS Intérim se veut confiante sur l'avenir de sa propre entreprise, créée en 1967 par ses grands-parents. "SOS Intérim est une entreprise familiale, nous avons toujours géré l'entreprise comme un bon père ou en bonne mère de famille. L'entreprise va peut-être être fragilisée, mais il n'y a aucun souci pour passer encore les cinquante prochaines années", conclut Mélanie Charon.

