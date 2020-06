La "relance éco" en Normandie, une maison zen de co-working à Caen réunit 30 praticiens de médecine douce

Anxieux et fatigués par la crise et le confinement des chefs d'entreprises ou particuliers recherchent le soutien de professionnels. A Caen, Mai'Be, la maison du bien-être réunit dans son espace de co-working plusieurs praticiens particulièrement sollicités depuis ces derniers jours.

Mai 'be c'est le nom de cette maison du bien-être. Un vaste espace de co-working un peu particulier qui réunit en un même lieu une trentaine de thérapeutes spécialisés dans ce créneau. Une maison composé de cinq bureaux au rez de jardin d'un immeuble du boulevard Dunois, avec accès direct sur un jardin.

Mai'Be , dispose de 5 bureaux loués par une trentaine de praticiens du bien-être - MBE

Après avoir travaillé durant plusieurs années dans le secteur bancaire et l'événementiel Amandine Tierz Soto a eu l'idée de créer ce lieu atypique, le premier du genre dans la région, dans lequel travaillent à leur convenance des praticiens du bien être. Ils louent ces bureaux par demi-journées 24/sur 24, 7 jours sur 7.

Ceux qui louent les bureaux sont des praticiens chevronnés ou qui débutent. Certains avaient besoin de rompre l'isolement, l'envie d''avoir un lieu d'accueil en harmonie avec leur pratique mais avec une charge financière réduite.

Des professionnels qui ne se connaissaient pas et qui pour certains ont découvert qu'ils pouvaient créer des synergies entre leurs pratiques et donc proposer une nouvelle offre à leurs clients.

Salle de conférence de Mai'Be - MBE

La maison créée en janvier 2020 a dû se plier à les refermer avec la crise du Covid. Depuis le déconfinement Amandine Tierz Soto et son équipe de thérapeutes enregistrent des appels ou visites de chefs d'entreprises, bousculés par le choc de deux mois de fermeture et pour certains une réorganisation douloureuse. Beaucoup sont stressés, voire perdus et cherchent un lieu où pouvoir s'apaiser sur les conseils de professionnels.

Des dirigeants qui peuvent d'ailleurs aussi venir dans cette maison avec leurs salariés puisqu'une salle de conférence est à disposition, et des séances proposées sous formes d'ateliers. Une manière aussi de ressouder les équipes éloignées par le chômage partiel et le télétravail.

Parmi les personnes qui frappent également à la porte, des parents, éprouvés par des mois de travail à la maison, avec des enfants à gérer et auxquels faire l'école, tout en télé-travaillant et qui ont besoin de mieux respirer, et de retrouver le sommeil.

Mai'Be a lancé jeudi dernier son premier jeudi Zen. Des ateliers ouverts à tous durant l'été histoire de retrouver la forme même si on doit continuer de travailler.

Il y a un besoins pour dirigeants ou particuliers de prendre soin de soi explique Amandine TierzSotto, à la tête de la maison du bien-être à Caen Copier

