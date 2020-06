La "relance éco" en Normandie, une plate forme de e.commerce 100% normande pour aider nos entreprises

Durant la crise, une centaine d'entreprises normandes ont produit des masques et autres équipements de protection contre le covid, aujourd'hui en sur-stock et qu'elles n'arrivent pas à vendre. Pour les y aider, le groupe Diffusion Plus et les CCI normandes lancent "Protégez-vous Normand".

L'idée est partie de plusieurs constats croisés. Celui d'abord du groupe Diffusion-Plus ( huit sites de productions en France dont la plupart en Normandie. Un groupe spécialisé dans l'éditique d'entreprise: le routage, l'impression ou la communication et dont le pole logistique achemine quelques deux millions de colis par an . Et durant la crise ses responsables ont enregistré une multiplication de demandes de leurs clients pour mettre sous films plastique, des masques qu'ils avaient commandé un peu partout notamment à l'étranger, en Asie ou en Europe de l'est. Des masques dont les livraisons prenaient de plus en plus de retards alors que nos propres entreprises en fabriquaient. Ils ont donc imaginé mettre à leur disposition une plate forme d'e.commerce locale.

Des masques fabriqués en Normandie - Jean-Charles Louiset

Dans le même les CCI normandes ont été fortement sollicitées par des TPE ou artisans qui n'arrivaient pas à se fournir en protections, quand d'autres, grands groupe ou start up tous métiers confondus, s'étaient mis à fabriquer à la demande du gouvernement des masques, du gel ou des protections en plexi . Or depuis le déconfinement, les commandes vers la Chine ont repris et nos entreprises françaises et normandes ne parviennent plus à écouler leurs stocks. Des PME en difficulté également car ne disposant pas des circuits de commercialisation et de diffusion de ces nouvelles production.

Ne restait plus au Groupe Diffusion Plus et aux CCI normandes qu'à réunir leurs forces. En un mois la plate-forme de e.commerce "protégez vous normand" destinée à aider les entreprises du territoire, était mise sur pied.

Protégez-vous normand, plateforme de e.commerce 100% normande - Privé

Durant le confinement 100 entreprises ont fabriqué des protections rappelle Delphine Wahl, Directrice Générale de la CCI Normandie. 88 continuent et une petite trentaine ont décidé de collaborer avec la plate forme d'e.commerce dont 13 dans l'ex Basse Normandie. Le principe est le même que pour les autres sites marchand, vous commandez des sur-blouses, masques ou plexi et vous les recevez au plus tard 48 heures après. Une différence toutefois: le prix payé est celui fixé par le fabriquant. Diffusion Plus qui assure la logistique, se rémunère uniquement sur le colisage.

Il faut aider nos entreprises explique la directrice générale des CCI normandes Delphine Wahl Copier

Une plate forme qui ne restera pas éphémère espèrent ses concepteurs Si le déconfinement s'accélère, la crise n'est pas dernière nous explique Loïc Lefebvre, le directeur du développement du groupe Diffusion Plus. Et le risque d'une deuxième vague n'est pas écarté. Et puis ce site marchand c'est l'occasion de faire travailler les normands, en valorisant les circuit courts. C'est pourquoi il n'exclut pas de poursuivre avec d'autres produits, toujours dans les équipements de protection individuel ou pourquoi pas dans les fournitures de bureaux .

Cette plate forme, c'est un enjeu de responsabilité économique, social et environnemental. La crise a montré que nous savions produire et qu'il était temps de vendre et d'acheter ce qui existe sur son territoire, plutôt que le faire venir d'Asie ou d'ailleurs

Ecoutez Loïc Lefèbvre, directeur du développement du Goupe Diffusion Plus Copier

