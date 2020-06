"La relance éco" : en Normandie, une plateforme d'achat de matériels de protection 100% normands

Chaque jour, France Bleu Normandie s'intéresse à la reprise de l'activité économique dans notre région. Aujourd'hui, la plateforme de e-commerce "Protégez-vous normand" créée par le groupe Diffusion Plus et à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie de Normandie.