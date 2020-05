La "relance éco" en Normandie, une reprise mais avec encore des incertitudes pour Blavait et Téco

Les chantiers de construction ont redémarré dans la région mais pas au rythme d'avant la crise. C'est le cas pour les deux entreprises dirigées par Jean-Marie Galopin, Blavait et Téco, à Guilberville, Caen et Saint-Lô. Malgré des indicateurs positifs, certaines inquiétudes demeurent.

Les normands connaissent bien ces deux enseignes installées dans le paysage économique de la région depuis plusieurs années. Cinquante ans pour Téco, implantée à Caen dans le Calvados et à Saint-Lô dans la Manche, et un peu plus de dix ans, pour Blavait dont le siège est également dans la Manche à Guilberville mais qui compte plusieurs agences sur la Normandie dont l'une à Caen. Deux PME spécialisées, respectivement, dans la construction de maisons individuelles et les menuiseries et extensions ( vérandas et pergolas).

Salarié de Téco - JM Galopin

Deux entreprises dans chacune desquelles travaillent une vingtaine de salariés dont l'activité a fortement chuté durant le confinement.

Une reprise mais dans quelle proportion ?

Après un peu d'attente chez les fournisseurs, tous les matériels de protection commandés: masques, lunettes, gants, gels, sur-chaussures et autres combinaisons jetables ont été livrées. Le protocole, très strict que Jean-Marie Galopin a élaboré avec ses équipes a rassuré tout le monde, salariés et clients et permis une reprise assez rapide sur les chantiers abandonnés brutalement le 17 mars.

Sur le terrain 100% des salariés ont retrouvé leur l'activité et même plus: un accord interne a été signé à la majorité portant sur des heures supplémentaires à majoration plafonnées. Objectif rattraper le retard pris et terminer les chantiers engagés. Les vacances en Août devraient par ailleurs être écourtées.

Alors cette reprise s'annonce t'elle positive ?

Les réapprovisionnements en matériaux chez les fournisseurs se font à nouveau quasi normalement, même si certains restent encore difficiles à obtenir. Les clients, dont certains nouveaux, ont repris le téléphone.

Salarié Téco - JM Galopin

Mais ce qui inquiète aujourd'hui Jean-Marie Galopin c'est de savoir si les commandes reprendront comme avant la crise et à quel rythme. Les clients, désireux d'améliorer leur habitat ou de faire construire une maison, sont dépendants des autorisations bancaires en cas de prêts pour financer leurs projets. Autre point incontournable, l'obtention des autorisations administratives ou des permis pour les constructions et parfois difficiles à obtenir quand on sait que tous les maires et président de communautés de communes n'ont pas tous été élus. Une inertie qui pourrait donc repousser la véritable reprise à la fin de l'année ou au début de 2021 et fait craindre des difficultés de trésoreries.

Alors on a dit qu'avec ce confinement, les français étaient nombreux à rêver d'acheter une maison. Est-ce le cas pour ce chef d'entreprise?

Depuis quelques jours, les deux PME notent une croissance sensible des commandes, plus particulièrement pour le constructeur Téco. Mais trop tôt, selon le dirigeant, pour savoir si cela va se confirmer et s'il s'agit de l'effet confinement. Une chose est sûre dit il, le marché de la maison individuelle qui s'était totalement arrêté il y a 6 semaines, connait un regain de contacts plutôt encourageant.

Si les chantiers ont repris, Jean-Marie Galopin, dirigeant de Blavait et Téco à Caen, Guilberville et Saint-Lô est inquiét pour les prochains mois Copier

