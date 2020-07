La relance éco : "Gers équipement", leader français des ustensiles de cuisine, mise sur le recyclé

Le leader français des ustensiles de cuisine est installé dans le Gers, à Mirande. "Gers équipement" commercialise des poêles, casseroles, et autres cocottes, et notamment la marque Sitram. Son directeur général, Philippe Bégué, était l'invité de France Bleu Occitanie ce mercredi 1er juillet, à 7h15 dans "la relance éco", notre rendez-vous quotidien.

Une entreprise de plus en plus écolo

Cette entreprise gersoise se veut de plus en plus écolo, et la crise sanitaire accélère le mouvement. "On voit que les consommateurs veulent acheter moins mais mieux, donner du sens à leur achat. Depuis deux ans on a développé des gammes en matières premières recyclées", explique Philippe Bégué. Et il précise: "on récupère des poêles ou autres triés, on les envoie à la fonderie qui va les purifier, puis on va refaire des ustensiles." Gers Equipement travaille avec des fournisseurs en Europe et en Asie.

En août, une gamme 100% recyclée sera proposée à la vente. L'an dernier, 110.000 anciens produits ont été récupérés pour être réutilisés. A noter : les consommateurs peuvent ramener leur poêle et en acheter une autre à un prix préférentiel. La société mise sur les produits un peu plus chers mais de qualité, et qui durent plus longtemps ; les produits premiers prix vont d'ailleurs bientôt être arrêtés.

Gers équipement emploie 170 salariés à Mirande. Elle réalise 82 millions de chiffre d'affaires et livre près de 31 millions de produits par an, dans 50 pays.

Réécoutez la relance économique, tous les matins à 7h15 sur France Bleu.