« La relance éco » : en Pays de la Loire, l’Adie va aider les micro-entrepreneurs à redémarrer

Ils ou elles sont coiffeuses à domicile, gérants de food-truck ou encore webmasters indépendants. Pour la plupart ils ont créé leur propre emploi, sans recourir à des prêts bancaires. Ces micro-entrepreneurs ont beaucoup souffert du confinement « 70% d'entre eux ont complètement arrêté leur activité pendant le confinement et 20 % ont vu leur business très impacté par cette crise sanitaire, déclare Fabienne Kerzerho, la directrice de l'Adie Grand Ouest.

L’Adie va lever en Pays de la Loire 1,5 million d’euros

Pour redémarrer ces micro-entrepreneurs ont besoin d’un coup de pouce financier, c’est pourquoi l’Adie met au point un plan de relance avec le soutien des collectivités locales et de l’État « On propose un prêt d’honneur (à taux zéro) d’un montant maximum de 10 000 euros remboursable dans un ou deux ans afin que ces micro-entreprises achètent du matériel ou du stock, de manière à redémarrer dans de bonnes conditions » souligne la directrice de l'Adie Grand Ouest. L’Adie espère ainsi aider 400 à 500 entrepreneurs dans la région Pays de la Loire, plus d’info sur le site de l’Adie.

L’Adie qui compte 6 antennes en Loire-Atlantique et en Vendée, propose des microcrédits pouvant aller jusqu’à 10 000 euros à des créateurs d'entreprise qui ont des difficultés à obtenir un prêt bancaire.

