"La relance éco" : en Pays de la Loire, la reprise reste fragile pour les artisans du bâtiment

Vous connaissez le dicton, quand le bâtiment va tout va ! Dans les faits ce n’est pas encore vraiment le cas, les artisans du bâtiment reprennent le chemin des chantiers avec une nouvelle organisation de travail qui respecte les précautions sanitaires : port du masque, gestes barrières, distanciation sociale. Pas toujours simple à mettre en place, selon Michel Brochu, gérant d’une entreprise de charpente-menuiserie à Nort-sur-Erdre et président de la CAPEB Pays de la Loire, la Confédération de l’Artisanat et des petites entreprises du bâtiment « Suivant les chantiers, c’est plus ou moins complexe…on essaye de travailler une seule entreprise à la fois sur un chantier pour faciliter l’application de ces mesures »

Une nouvelle organisation de travail qui engendre des surcouts alerte Michel Brochu « Il y a parfois des dépassements de temps conséquents, ce n’est pas chiffré dans nos devis »

Avenir incertain

Mais ce que redoute le président régional de la CAPEB, c’est le trou d’air dans les prochains mois, les artisans du bâtiment, qui travaillent à 70% avec les particuliers, ont été très peu sollicités pour des devis pendant le confinement. « Les entreprises du bâtiment ont du travail jusqu’aux vacances d’été mais depuis 2 mois il y a très peu de demande »

Le secteur du bâtiment qui pour répondre aux multiples enjeux a décidé de jouer la carte de la solidarité. Les différentes organisations régionales du secteur (CAPEB, FFB, Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, USH) ont signé début mai, une charte qui définit des règles communes pour essayer d’atténuer les conséquences de cette crise.

