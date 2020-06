« La relance éco » : en Pays de la Loire, le coup de blues des auto-écoles

Les écoles de conduite en France n’ont pas le moral, malgré la reprise le 8 juin des examens du permis de conduire, après trois mois de suspension en raison de la crise sanitaire. En cause, des centres d’examens débordés et 350.000 candidats dans l'attente d'une nouvelle date de passage. Et cela ne devrait pas s’arranger puisqu’en raison des nouvelles normes sanitaires, le nombre de candidats examinés par inspecteur passe de 13 à 11 par jour, conséquence les délais d’attente pour passer le permis de conduire pourrait s’allonger de trois à six mois. Une situation qui fragilise économiquement les auto-écoles, car sans examen « Les écoles de conduite ne vont pas donner de leçons, donc l’activité va continuer à diminuer » s’inquiète Emmanuel Masson gérant d’une école de conduite aux Herbiers et représentant régional du CNPA, le conseil national des professions de l’automobile, secteur éducation routière.

Un « plan Marshall » du permis de conduire

Alors pour éviter la casse, Emmanuel Masson au nom du CNPA appelle l’Etat à l’aide, « Il nous faut un plan Marshall, il faut que nos jeunes puissent passer le permis pour leur job d’été, leur employabilité. On propose par exemple que les inspecteurs retraités reviennent sur le terrain et puis, on nous dit que le permis est cher, pourquoi ne pas utiliser les comptes personnels de formation (CPF). Il y a plusieurs milliards d’euros qui dorment dans les caisses des organismes de formation. Les parents pourraient payer 80% du permis de leurs enfants avec le CPF »

Pour Emmanuel Masson, il est urgent d’agir, selon le ministère de l’intérieur 15 à 30% des auto-écoles en France pourraient mettre la clef sous la porte en fin d’année. On compte 250 écoles de conduite en Loire Atlantique, 160 en Vendée.

