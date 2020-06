La FFB (Fédération Française du Bâtiment) et la CAPEB (Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment) tirent la sonnette d’alarme, le nombre de candidats apprentis dans leur secteur est en chute libre.

La rentrée risque d’être morose dans les centres de formations aux métiers du bâtiment qui enregistrent 25 % d’inscrits en moins par rapport à l’année dernière. Les raisons ? Tout d’abord à cause de ce fichu Coronavirus, les portes ouvertes du printemps dans les différents organismes de formation d’apprentis ont été annulées et puis ce secteur a besoin de convaincre les jeunes qu’ils ne vont pas droit dans le mur en choisissant les métiers du bâtiment « Personne à l’issue d’une formation en alternance reste sur le carreau, on est toujours en pénurie d’emploi, il n’y a aucun souci de placement des jeunes suite à leur formation » déclare Régis Rousseau, président de la FFB Pays de la Loire.

Le secteur du bâtiment en manque de candidatures d’apprentis et qui doit également faire face à la frilosité des entreprises, peu disposées à recruter des jeunes en apprentissage dans cette période de crise « Le discours économique en ce moment est très anxiogène, certaines entreprises se font un peu peur, c’est suffisant pour freiner les embauches d’apprentis » constate Régis Rousseau.

Régis ROUSSEAU Président de la FFB Pays de la Loire - FFB

Une baisse du nombre d’apprenti qui pourrait, selon le président régional de la FFB, fragiliser à plus long terme la filière du bâtiment en Pays de la Loire « On est l’une des régions de France qui forme le plus d’apprentis, cela nous permet ensuite de nous appuyer sur des jeunes qui sont bien formés, qui répondent à la demande de notre activité. Si on casse ce système d’apprentissage on va se retrouver, comme d’autres régions qui forment moins d’apprentis, avec une pénurie de main d’œuvre qualifiée » s’inquiète Régis Rousseau.

Pour soutenir l’apprentissage le gouvernement a annoncé début juin des mesures incitatives. Les entreprises qui recruteront un apprenti du 1er juillet 2020 au 28 février 2021 bénéficieront d’une aide de 8 000 € pour une embauche d’apprenti majeur, 5 000 € pour une embauche d’apprenti mineur. Et puis La FFB et la CAPEB propose jusqu’au 26 juin, toute une série d’évènement pour présenter les métiers du bâtiment, plus d’info ici

