La relance éco : en Pays de la Loire, malgré la reprise, les entreprises du paysage restent vigilante

En Pays de la Loire, on compte plus de 1 800 entreprises de paysage, alors la reprise est –elle au rendez-vous dans ce secteur ? « Comme les plannings étaient pleins, on a du travail, et pas mal de demandes de devis » déclare Alain Martineau, dirigeant de l’entreprise M-paysage basée à la Mothe-Achard en Vendée et président de l’UNEP en région Pays de la Loire, l’union nationale des entreprises du paysage.

Tensions sur les approvisionnements

Seul contretemps l’approvisionnement des produits « Il y a des ruptures de stock sur les fournitures pour les terrasses ou les clôtures » s’inquiète Alain Martineau. Autre sujet de contrariété, la baisse de productivité et les surcouts non prévus en raison de la mise en place sur les chantiers des nouvelles règles sanitaires « On estime le surcout entre 10 et 15% » indique Alain Martineau.

Attentif au marché

Le président de l’UNEP en Pays de la Loire se dit confiant en l’avenir mais reste vigilant « On a des interrogations sur les investissements publics, est-ce que les municipalités vont investir au même niveau ? » Alain Martineau invite d’ailleurs les élus, mais aussi les entreprises et les particuliers, à ne pas rogner sur les budgets dédiés aux espaces verts dans les mois à venir.

