La relance éco : en Pays de Loire, redémarrage sur les chapeaux de roues pour les librairies indépendantes

Après 2 mois de fermeture, les libraires ont retrouvé physiquement leurs clients, le 11 mai. Une réouverture manifestement très attendue « Les distributeurs de livres enregistrent une augmentation de 50 à 80% des commandes émanant des librairies, on est en train d’exploser les chiffres, on a autant de commandes qu’au mois de décembre ! » déclare Christel Rafstedt libraire à Rocheservière en Vendée et présidente de l’ALIP, l’Association des librairies indépendantes des Pays de Loire. Des chiffres de vente identiques à la période de Noël en plein mois de mai, pour la présidente de l’ALIP, cela s’explique par le fait que les librairies s’inscrivent pleinement dans l'achat de proximité.

Les librairies veillent au bon respect des mesures sanitaires © Maxppp - Olivier Corsan

L’arbre qui cache la forêt

Une euphorie qui ne masque pas l’inquiétude des libraires indépendants. Fermé pendant deux mois, ils ont perdu sur cette période la quasi-totalité de leur chiffre d’affaires …Inquiétude partagée par tout le secteur du livre. Dans une tribune publiée samedi dans Le Monde, intitulée « Monsieur le président de la République, n’oubliez pas le livre » un collectif d’auteurs, d’éditeurs et de libraires demandent un plan de relance pour la filière. Pour les librairies indépendantes des Pays de la Loire, il y a trop d’inconnu « on est à un tournant » affirme Christel Rafstedt.

Une reprise donc contrastée pour des libraires indépendants qui souhaitent tourner la page et en finir avec cette crise.

