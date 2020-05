La relance éco : en pays de Savoie, le réseau d'autoroutes AREA retrouve 60 % de son trafic

France Bleu Pays de Savoie : - Pour vous qui gérez 420 kilomètres de réseau autoroutier dans dans une zone économique et touristique très active, le confinement a-t'il été un coup d'arrêt ?

Jean-Charles Thomas, directeur du réseau AREA : - On ne peut pas parler de coup d'arrêt. Il est resté durant le confinement un trafic, notamment des livraisons, et des acteurs essentiels de notre société pendant cette période.

Tout de même, le trafic a chuté. Avez-vous évalué les pertes ?

Nous ferons le bilan global plus tard. En effet, au tout début, nous avons eu un trafic quasi nul. Petit à petit, c'est revenu, avec par exemple la reprise des chantiers. Aujourd'hui, nous sommes à 60 % de notre trafic quotidien d'avant.

Comme toutes les entreprises, nous avons été confrontés au début du confinement à une pénurie de masques. Il a fallu nous adapter. - Jean-Charles Thomas directeur du réseau AREA

Dans l'opérationnel, vous avez près de 600 salariés. Comment cela se passe-t'il pour ceux qui travaillent dans les péages et qui sont par définition très exposés ?

Il faut savoir que ces agents de cabine de péage sont très peu nombreux. Les paiements directs, c'est moins de 2%. Dans un premier temps, nous avons supprimé ces caisses. Aujourd'hui, il y a dans les cabines les protections classiques : masques, parfois visières et bien sûr plexiglas.

Ils sont plus nombreux. Vos hommes en jaune, les agents de terrain...

Ils n'ont jamais cessé de travailler par la force des choses. Il y a eu plus de roulements de personnel. Comme toutes les entreprises, nous avons été confrontés à une pénurie de masques au début. Et donc on a limité à une personne par camion. Heureusement, il y avait moins de trafic et donc moins d'intervention. Aujourd'hui, on a enfin les masques. Donc masques obligatoires dans les cabines des camions ou quand il faut poser à plusieurs un balisage. En revanche, pour les travaux d'entretien en extérieur, tel que le fauchage en plein air, le masque n'est pas obligatoire car il n'y a pas un risque sanitaire.

L'étape d'après, c'est gérer les gestes barrières sur les aires de service en plein mois d'août de vacances. Compliqué, mais pas impossible. - Jean-Charles Thomas

Vous avez aussi beaucoup développé le télé-travail lorsque cela est possible. Que vous a enseigné ce confinement ?

C'est une question intéressante. Il y a eu aussi une mise en avant de métiers indispensables au fonctionnement du pays, dans lesquels il y avait les nôtres. Cela paraît très terre à terre, mais je pense à l'entretien des sanitaires de nos aires de services. Un routier qui passe toute la journée sur la route, s'il n'a pas des sanitaires entretenus, de l'eau, des douches, il ne peut pas faire correctement son métier. Nous avons dû nous acquitter de cette mission et ce n'est pas simple en période de confinement. Nous y sommes parvenus. Et puis aussi, au-delà de solutions que le groupe a dû trouver comme l'achat de masques ou de gel en grande quantité, il y a eu localement des petites solutions, des astuces, du savoir-faire qui s'est révélé. C'est une crise où nous avons beaucoup appris.

Peut-on dire pour autant que votre plan de déconfinement est totalement abouti ?

Il nous reste l'étape d'après, avec les vacances d'été. Là, en ce moment, en raison du trafic faible, mettre en place les gestes barrières dans les aires de service n'est pas si compliqué. Ce sera autre chose en plein week-end du mois d'août. Compliqué, mais pas impossible. Nous sommes en plein travail pour trouver des solutions.