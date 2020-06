"La relance éco" : en Sarthe l'entreprise "au café cho" distributeur de café a du mal à repartir

Avec le début du déconfinement et la réouverture des bars et des restaurants, vous avez peut-être bu un café en terrasse. En revanche, est-ce que vous êtes, ou est-ce que vous allez retourner à la machine à café dans votre entreprise, au cinéma, ou à la gare ? Pour ce secteur, la reprise est difficile. Par exemple, "Au café Cho", une entreprise sarthoise basée à Mulsanne, il y a seulement deux clients sur 150 qui ont repris leur commandes. Et aujourd'hui, l'ennemi, c'est le télétravail.

On a eu la chance de pouvoir garder un gros client

"On a eu la phase où tout a été fermé, et c'était assez compliqué à vivre," souligne Valérie Haran, la gérante de "au café Cho". "J'ai eu la chance de pouvoir garder un gros client qui a une plate-forme logistique et qui représente une grosse partie de mon chiffre d'affaires. Ce client m'a demandé de continuer mon activité, du fait que leur restaurant d'entreprises était fermé".

Adopter aussi les bons réflexes à la machine à café face au Coronavirus - @valerieharan

Le télétravail est un véritable handicap pour cette activité

"Aujourd'hui, il faut retourner travailler et arrêter le télétravail" poursuit Valérie Haran, la gérante de "au café Cho". "J'ai le cas par exemple d'un client d'une entreprise de 150 personnes, qui a quatre distributeurs sauf que actuellement, il n'y a que quatre salariés sur le site car tout le monde est en télétravail. On entend les médias et le gouvernement dire qui'il faut privilégier le télétravail mais pour nous, c'est l'arrêt de notre activité. Il faut aussi souligner que toutes les machines sont régulièrement désinfectées et qu'il n'y a pas de risque à aller prendre un café au distributeur. On a aussi mis des affichettes des gestes barrières sur les machines".