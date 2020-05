La relance éco : en Savoie, Gîtes de France reprend l'activité et affine sa stratégie pour l'été

Malgré le déconfinement, le secteur du tourisme tourne toujours au ralenti. Cependant, les Gîtes de France peuvent de nous accueillir du public. En Savoie, l'un des deux départements de France qui comptent le plus de gites labellisés, on réfléchit à une stratégie pour réussir la saison d'été.

Le gouvernement doit présenter ce jeudi son plan d'aide au secteur du tourisme, particulièrement impacté par les deux mois de confinement. De leur côté, les Gîtes de France peuvent de nouveau accueillir du public. Mais les règles sont strictes concernant l'accueil des clients, "il faut qu'ils soient moins de 10 personnes et qu'il soient dans un rayon de moins de 100 km du gite. On sent une reprise après des semaines et des semaines de gel" détaille Jean-Paul Tournier, directeur de Gîtes de France en Savoie.

400.000 euros de pertes

La Savoie est d'ailleurs l'un des départements en France qui compte le plus de gîtes labellisés, soit près de 1.800. Une reprise de l'activité bienvenue, surtout que le confinement a laissé des traces, 70% des réservations annulées et ainsi 400.000 euros de pertes. "Depuis le 15 mars, on a loupé toutes les réservations qu'on faisait habituellement donc on est en retard pour l'instant sur nos carnets de commande de l'été" constate Jean-Paul Tournier.

La montagne, l'atout charme mais...

Il faut désormais réagir et trouver une stratégie pour attirer les touristes. Mais les gîtes savoyards ont un atout de poids, la montagne. Etant donné le contexte et grâce à ses grands espaces, les territoires de montagne pourraient être les grands gagnant de l'été. "C'est vraiment un atout indéniable. Il y a des campagnes de promotion qui sont en train de se préparer mais il y a quand même quelque chose d'important. _Il faut avant tout rassurer au niveau sanitaire et ça on le sent, via les questions de nos adhérent et clients_. C'est un point important car l'ensemble des massifs et territoires de campagne peuvent dire qu'ils ont de l'air pur, des espaces naturels... on va être en concurrence avec ces destinations là et il va falloir jouer la transparence."

Un protocole sanitaire à valider

Mais justement, comment rassurer clients et propriétaires de gîtes ? "On a commencé a travailler sur un protocole d'accueil sanitaire, c'est à dire nettoyer régulièrement le gîte avec des produits désinfectants de type eau de javel, de faire un nettoyage radical de l'ensemble de la vaisselle et des draps, à minimum 60 degrés, et aussi d'accueillir les clients avec les gestes barrières. Dès que ce protocole sera validé par le ministère du Tourisme, au delà de la qualité d'hébergement, on va rajouter une qualité des conditions sanitaires et hygiéniques."

Clientèle de proximité

Malgré le déconfinement, les Français vont probablement privilégier les destinations proches de chez eux, il faut donc davantage cibler une clientèle de proximité. "C'est évident que l'on va beaucoup travailler cette cible. On le sent déjà. Même avec la limite des 100 km, on a des clients qui habitent à Aix-les-bains et veulent aller à La Féclaz pour se ressourcer après le confinement. Nous aurons également une clientèle individuelle familiale, qui va préférer les gites et éviter les hébergements collectifs."