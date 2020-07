La relance Eco : en Touraine, des poules d'ornement

La Relance éco : les poules d'ornement Copier

Passionnée depuis toujours par l’élevage et les animaux - Manuela Leduc est vice-championne de France de concours complet poney - et elle démarre son élevage de poules d’ornement en 2010 en tant qu’amateur sur la commune de Cléré les Pins, et participe dès 2012 à ses premières expositions nationales.

Une Poule d'ornement (Capture d’écran facebook) - Le haut Montmartre

Sa reconversion professionnelle, mûrie de longue date, lui permet de passer du monde du droit et de la formation au monde de l’élevage professionnel en 2019, grâce à l’obtention du Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole : « j’ai décidé de créer mon élevage professionnel de volailles d’ornement et de races anciennes dans le respect du bien-être animal ».