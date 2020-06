La relance éco : en Vaucluse, la Poste reprend l'ensemble de ses activités dans un climat social tendu

La totalité des 81 bureaux de poste ont rouvert en Vaucluse, après plusieurs semaines de fermeture. Au plus fort de la crise sanitaire, la Poste a maintenu une vingtaine de points de contact, puis une cinquantaine et enfin l'ensemble du réseau, sans oublier les distributeurs automatiques de billets. "Les Français nous ont rappelé le besoin de Poste et de proximité qu'ils ont", explique Christian Labita, le directeur du réseau en Provence.

Contrairement à d'habitude, "cet été, tous nos ponts de contact resteront ouverts, annonce-t-il. On souhaite accompagner la reprise économique des artisans, des commerçants, des professions libérales et participer à l'attractivité des zones touristiques, surtout en Vaucluse". La Poste pourra compter sur le renfort de 2.000 étudiants au niveau national, entre 20 et 30 en Provence. "Des niveaux bac +2 ou plus, précise Christian Labita. Dans quelques jours, ils pourront aller sur notre site de recrutement. Ils seront ensuite contactés par nos équipes".

Une réorganisation pérennisée au détriment des Postiers ?

Du côté des syndicats, on aborde l'été et la suite des événements avec beaucoup d'inquiétude. Le syndicat SUD-PTT de Vaucluse appelle à la grève les agents de la plateforme colis de Cavaillon, dès lundi 15 juin. Le syndicat dénonce l’attitude de la Poste qui, sous couvert de crise sanitaire, supprime des positions de travail et met fin aux contrats des CDD.

Un autre syndicat, la CGT FAPT craint que les nouvelles organisations deviennent définitives, dans l'optique de réduire la masse salariale. Les tournées du week-end ont ainsi été diminuées. Un quart des postiers d'habitude mobilisés travaillent et s'occupent donc de tournées plus longues. Cela crée aussi une surcharge de travail le reste de la semaine. Le syndicat craint aussi que les horaires réduits mis en place dans certains bureaux de vote soient prolongés. La direction répond que cette organisation n'est que temporaire.