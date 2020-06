La relance éco : en Vaucluse, la reprise est lente pour les taxis

Depuis ce mardi 2 juin, la limite des 100 km est levée. Les touristes vont revenir, les restaurants vont rouvrir, l'activité reprend son cours à peu près normal. Les taxis, qu'ils soient urbains ou ruraux, ont souffert du confinement. "Nous sommes très touchés", confirme Cathy Clota, artisan taxi à Velleron et présidente de l'U2P, l'union des entreprises de proximité. Malgré le déconfinement "on a seulement 20% de notre activité", explique-t-elle.

Moins de passagers dans les taxis

Pendant deux mois et demi, "plus de touriste, les particuliers ne prenaient plus non plus le taxi, les personnes âgées n'allaient plus faire leurs courses ou chez le médecin. Plus non plus de salariés qui vont à la gare en taxi. On espère que tout ça va reprendre". Cathy Clota rassure sa clientèle : "les taxis se sont équipés de protection en plexiglas entre l'avant et l'arrière du véhicule. À l'intérieur, on a du gel à disposition. On ne peut plus prendre 4 passagers, on a une limite. Pour un véhicule normal, si on a la protection, on peut prendre 3 personnes".

L'une des activités principales des chauffeurs de taxi, c'est le transport sanitaire. Mais là aussi, l'activité peine à reprendre. "Les patients tardent à retourner chez le médecin, confirme Cathy Clota, les personnes âgées ne reprennent pas de rendez vous. On a perdu beaucoup de clients".