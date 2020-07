La relance éco : en Vendée, une première saison particulière pour Camping Paradis

Tout y est : le porche, la voiturette, le bar et bien sûr la fiesta boom, boom, la danse réalisée à chaque fin d’épisode par les comédiens. Les campings la Bretonnière à Saint Julien des Landes et la Pomme de Pin à Jard sur Mer sont désormais aux couleurs de la série de TF1 camping Paradis « L’idée c’est de fédérer des propriétaires de campings qui sont très proches de l’état d’esprit de la série : partage et convivialité » déclare Olivier Lacheneau directeur général du réseau d'affiliation Campings Paradis.

Une première saison particulière, en raison de la crise sanitaire ces établissements ont ouvert début juin au lieu de début avril. Un point positif tout de même, la marque Camping Paradis semble avoir un impact commercial sur ces établissements franchisés « On constate une forte augmentation des réservations et parmi la clientèle tous ne sont pas forcément des grands fans de la série » poursuit Olivier Lacheneau.

Le camping Paradis La Bretonnière à Saint Julien Des Landes -

Le réseau Camping Paradis compte s’étendre un peu partout sur le territoire français dans les prochaines années. Un établissement de Loire-Atlantique devrait très prochainement rejoindre le réseau, Olivier Lacheneau qui n’exclut pas d’autres Camping aux couleurs de la marque en Vendée.