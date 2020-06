La relance éco : encore convalescent, le groupe Bastide pourrait embaucher d'ici peu

Après avoir revu sa stratégie durant le confinement, le groupe Bastide est aujourd'hui convalescent. Un déconfinement avec des stocks importants à écouler et en même temps une notoriété bien plus forte. Et le groupe Bastide, 2.800 salariés dont 500 autour de Nîmes, envisage de nouvelles embauches.

"Nous sommes spécialisés dans la prise en charge des malades chroniques à domicile : apnée du sommeil, diabète, des cancers. Durant l'épidémie, toutes ces activités se sont mises à l'arrêt intégral". Vincent Bastide, le directeur général du groupe Bastide médical a dû réagir, et vite : "_Le groupe s'est recentré sur la fourniture de respirateurs, de masques, de gants, de blouses_. Le groupe en a été très perturbé, notre trésorerie a été mise à très forte contribution. Aujourd'hui notre groupe est convalescent."

Un changement de stratégie pas évident

Vincent Bastide le reconnaît : "La démarche a été assez stressante car nous achetions des masques en Chine qu'il était difficile d'acheminer en France quand le ministre de la Santé déclarait qu'il était inutile d'en porter. Mais on a pris ce tournant car on était convaincu qu'il fallait en passer par là." Et aujourd'hui, même s'il reconnaît avoir des stocks importants à gérer, et donc de l'argent immobilisé, il se félicite de ce choix, le déconfinement s'annonce moins périlleux que le confinement.

Une notoriété en nette hausse

Et Bastide médical s'est mis à la pub télé, des spots achetés beaucoup moins cher durant ce confinement. Résultat : "De 100 commandes/jour, notre site de vente en ligne est passé à 10.000 à son pic. Nous n'en sommes plus là maintenant mais c'est aujourd'hui 5 à 6 fois plus qu'avant le Covid-19. Notre notoriété s'est considérablement renforcée, élargie durant cette crise sanitaire. Le déconfinement s'appréhende pour nous plutôt favorablement."

Une inscription dans la durée

Et déjà, même s'il faut attendre encore un peu, attendre une certaine stabilisation, des embauches sont prévues : "À très court terme, il pourrait y avoir création d'une dizaine d'emplois dans les services de vente en ligne" dit Vincent Bastide. Et le groupe va même réorganiser cette vente en ligne : "On avait un seul site de vente en ligne pour les professionnels et les particuliers. Post-Covid, il y aura deux sites, un pour les professionnels, un autre pour les particuliers. C'est la résultante du passage au travers de cette crise sanitaire."