La relance éco : Enedis recrute 275 CDI et plus de 150 alternants en Île-de-France

Avec le déconfinement, les grands projets économiques redémarrent en Île-de-France. Et avec eux, l'activité d'Enedis. Le fournisseur d'électricité accompagne les travaux du Grand Paris notamment, ceux des JO 2024 aussi. Pour cela, Enedis a besoin de bras et recrute tout au long de l'année. Problème cet été, avec la crise, les salons de l'emploi, les jobdatings ont été annulés. Les formations des alternants suspendues pour beaucoup. Alors Enedis cherche des candidats. Le distributeur d'énergie a 275 CDI et plus de 150 postes d'alternants à pourvoir dans tous les départements d'Île-de-France.

"On cherche différents types de profil, explique plus en détails Karine Revcolevschi, directrice régionale d'Enedis IDF Ouest. On cherche essentiellement des techniciens qui vont travailler sur le réseau pour alimenter les clients mais aussi des chargés de projet qui accompagne nos projets d'ingénérie pour raccorder les clients ou moderniser notre réseau."

Réécoutez la relance éco avec Karine Revcolevschi, directrice régionale d'Enedis IDF Ouest.

Concrètement, Enedis est donc intéressé par des titulaires de CAP pour les alternants, de BTS, jusqu'au bac+5. "On cherche des gens qui ont des compétences techniques bien sûr mais aussi et peut-être d'abord des compétences humaines, _du savoir-être, de l'envie, du sens client, une culture du service public_", détaille encore la directrice.

Pour postuler, direction le site enedis.fr, onglet recrutement. Vous y trouverez les offres en ligne.