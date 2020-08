"La relance éco" : "On est incapable d'organiser des tournées" s'inquiète Michel Goudard

Depuis la fermeture des salles de spectacles et de concerts le 17 mars avec le confinement, Michel Goudard, programmateur célèbre dans le sud-ouest, passe son temps à reprogrammer ses spectacles sur la saison prochaine et à gérer les annulations en série.

Le début du confinement le 17 mars a sonné la fin de saison pour Michel Goudard, le directeur d'Euterpe Promotion, de Box-office, d'Alhambra Productions, de la Nouvelle Comédie Gallien et du théâtre Fémina à Bordeaux. En 43 ans de métier, c'est la première fois qu'il est dans une telle incertitude sur l'organisation de la saison prochaine.

Avec le confinement, Michel Goudard a reprogrammé la moitié d'une saison

Le confinement a d'abord entraîné le report de tous les spectacles de la fin de saison pour Michel Goudard : entre 150 et 180 spectacles reportés. C'est presque la moitié de ceux programmés sur toute la saison. Le 17 mars, Michel Goudard met ses vingt salariés au chômage partiel et suspend environ 3 000 contrats d'intermittents. Depuis, il passe son temps à reprogrammer les spectacles et concerts sur la prochaine saison, voire sur la saison d'après. Certains spectacles reportés en octobre ont par exemple déjà été repoussés d'un an supplémentaire à la rentrée 2021. Un vrai casse-tête pour le programmateur.

Michel Goudard n'a pas encore fait les comptes mais il estime déjà que les pertes dues à l'épidémie seront "colossales". Surtout que depuis le déconfinement, le public n'est pas vraiment au rendez-vous : les ventes ont baissé de 20 % par rapport à la même période l'année dernière.

Une saison 2020-2021 très incertaine

Pour la saison prochaine, Michel Goudard a déjà programmé 320 spectacles mais il se dit très inquiet. Notamment parce qu'une possible deuxième vague de l'épidémie de coronavirus lui fait craindre un nouveau changement de réglementation pour les salles de spectacles. "C'est une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes", pour le programmateur.

Pour certains spectacles dont la commercialisation a déjà été faite, "difficile" selon lui de leur appliquer de nouvelles règles sanitaires comme le port du masque pour certains acteurs.

"On est dans l'incapacité de pouvoir organiser des tournées"

Surtout, regrette Michel Goudard, "en ce qui concerne les tournées, on est dans un flou total !". Car il revient aux préfectures de permettre ou non la tenue d'un événement public type concert, spectacle sur son territoire et que le préfet peut décider de son annulation jusqu'à 72 heures à l'avance. Pour des tournées, qui comprennent parfois une cinquantaine de dates, impossible de se projeter, pour le programmateur. "Vous jouez à la roulette russe si vous mettez votre tournée sur la route, qu'un jour on vous dit "vous pouvez jouer", le lendemain "vous pouvez pas jouer" ! Économiquement, ce n'est pas viable ; humainement, ce n'est pas supportable pour les artistes qui ne savent pas s'ils pourront monter sur scène... Donc on est actuellement dans une situation de blocage où on est dans l'incapacité de pouvoir organiser des tournées."