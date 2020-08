La relance éco : le pastis forézien, le vrai pastis de Chalmazel !

"La relance éco", qui s'intéresse chaque jour à un acteur économique de notre région en cette période de déconfinement, est ce lundi 3 août aux côtés de la Source Distillerie à Chalmazel (Loire) dans les monts du Forez. Les deux fondateurs de cette entreprise ont lancé à l'automne dernier le pastis forézien et la boisson anisée fait un tabac !

Et pourtant, lancer du pastis à plus de 400 km de Marseille, qui plus est dans des montagnes, il y a quelque chose du pari fou. Mais à écouter Félix Groizard, l'un des deux créateurs du pastis forézien, ce défi a été bien pensé et bien préparé.

Nous on a nos petites plantes qui sont secrètes et on va continuer d'animer ce mystère autour du pastis forézien !

« Tout le monde nous fait remarquer qu'on est pas à Marseille mais bon à un moment donné, pourquoi pas ! On ne voulait pas faire de la bière, on a déjà plein de copains qui en font, là à côté. Donc on s'est dit non : il faut qu'on crée un produit qui n'existe pas sur le massif. Donc on a foncé sur le pastis forézien, on a bossé pendant plus d'un an sur la recette, sans pour autant en faire un pastis trop atypique et trop différent des plus grands qui sont les plus connus mais voilà, nous on a nos petites plantes qui sont secrètes et on va continuer d'animer ce mystère qui se passe autour de ce produit ».

Un pari fou qui marche, grâce au mystère donc mais aussi à la quête du produit local. Et c'est très vite devenue une success story pour Félix Groizard et son associé Florent Augay : le pastis forézien n'a même pas un an d'existence et il représente déjà 6000 bouteilles sur les 10 000 produites.

Depuis sa sortie en octobre, le pastis forézien représente plus de 60% des ventes totales sur nos volumes globaux.

« Depuis trois ans d'existence, on avait commencé avec des vins de gentiane, on avait lancé ces produits par rapport à nos choix, aujourd'hui, au bout de trois ans, on a une quinzaine de produits. Depuis la sortie en octobre dernier du pastis forézien, en 9 mois donc, il représente plus de 60% des ventes totales sur nos volumes globaux donc on ne sait pas dans 3 ans où on en sera mais si ça se trouve le pastis ce sera peut-être 80% de nos ventes et ça l'avenir nous le dira ! »

Et pour répondre à la demande croissante, la Source Distillerie a investi pour produire plus et plus vite et a développé son marketing avec des verres à la griffe de la marque. Résultat : à peine rouverts début juillet, Félix Groizard constate avec plaisir que ses bouteilles de pastis s'arrachent !

On risque de faire x 4 ou x 5 sur notre chiffre d'affaire malgré le confinement par rapport à notre deuxième année !

« Par semaine aux particuliers on doit vendre une vingtaine de cartons... mais les magasins, par contre c'est x 10, ça doit être 200 cartons qui partent là actuellement avec l'été ! Et par rapport au prévisionnel, on visualise que cette année on risque de faire x 4 ou x 5 sur notre chiffre d'affaire malgré le confinement par rapport à notre deuxième année donc voilà notre troisième année d'existence risque d'être plutôt pas mal ».

Les inventeurs du pastis forézien veulent maintenant agrandir leur périmètre de ventes... au-delà du Roannais et du bassin stéphanois notamment. Même s'ils l'avouent en rigolant : ils ne sont pas encore prêts à concurrencer le pastis 51 ou le Ricard.

On va viser des gros secteurs touristiques comme Annecy, Lyon... des coins où il y a du monde !

« Marseille, on ne va pas y aller tout de suite, on va leur laisser encore un peu de gloire et puis on ira après pour implanter nos produits. On va plutôt viser des gros secteurs touristiques comme Annecy, Lyon... des coins où il y a du monde ! »...

Et la petite entreprise de ces 2 créateurs va s'agrandir : deux apprentis vont les rejoindre cet automne... et si le succès continue, ils espèrent bien pouvoir encore recruter.

