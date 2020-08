La relance éco: et si vous deveniez peintre industriel grâce à une formation qualifiante dans les Landes?

Vous êtes à la recherche d'un emploi et le métier de peintre industriel vous attire? L'IFI PEINTURE institut privé de formation industrielle vous propose de vous former du 21 septembre 2020 au 15 février 2021 à Saint-Martin-de-Seignanx. Une formation qualifiante de niveau 3 financée par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine pour les demandeurs d'emploi. Une formation de 35 heures par semaine avec 85% de travaux pratique en atelier et stage pratique en entreprise de 4 semaines. L'objectif est d’acquérir l'ensemble des compétences pour valider le Titre de "Peintre Industriel" pour accéder à un emploi dans des entreprises sous tensions.

Actuellement il n'existe aucun CAP/BEP peintre industriel, les seules certifications existantes s'obtiennent par la voie de la formation professionnelle comme celle proposée par l'IFI PEINTURE.

Notez que deux réunions d'information sont organisées jeudi 3 et jeudi 17 septembre à 9h30 au 377 avenue du Quartier Neuf à Saint-Martin-de-Seignanx lieu de la formation.

Les missions du peintre industriel

Le peintre industriel intervient sur des supports divers et variés: acier, aluminium, plastique, bois, composite,... Il effectue des travaux de préparation et de traitement des surfaces, il prépare la peinture à appliquer en fonction des supports et des surfaces, il réalise des opérations de masquage et marquage, il applique au pistolet des couches de revêtement ou de protection avec peinture liquide, poudre, laque ou vernis. Il effectue des opérations de contrôle, identifie les non-conformités, corrige les défauts, entretient et maintient le matériel et organise son poste de travail.

Retrouvez la chronique "la relance éco"à 7h15 tous les jours sur France Bleu Gascogne