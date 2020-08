La relance éco : Étoile Park veut rattraper ses pertes du début de saison

La base de loisirs, ouverte depuis 3 ans à Étoile-sur-Rhône, a perdu du chiffre d'affaires en début de saison. Depuis, le public est de retour et les gérants comptent sur une météo clémente pour rattraper le retard.

Avec la chaleur, les visiteurs sont revenus à Etoile Park à Étoile-sur-Rhône (Drôme). Depuis trois ans, la base de loisirs propose de nombreuses activités nautiques, comme le ski nautique, le wake board. Une ginguette permet aussi de se restaurer. Comme tous les commerces, le parc a perdu 30 % de son chiffre d'affaires à cause du confinement, notamment à cause de l'annulation de stage de cohésion de groupe. Depuis, l'activité a repris et les gérants espèrent que la météo sera toujours clémente à la rentrée pour rattraper le retard. Le fondateur d'Étoile Park, Fabien Court, était l'invité de la relance éco ce mardi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

La Relance éco avec Fabien Court, le fondateur d'Étoile Park Copier

___________________________________________________

