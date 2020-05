La relance éco : Europa-Park qui rouvre le 29 mai accueillera trois fois moins de visiteurs par jour

Europa-Park a fermé le 28 mars en raison de l'épidémie de coronavirus. Le parc d'attractions allemands rouvrira ses portes le 29 mai mais les Alsaciens ne pourront pas en profiter théoriquement avant mi-juin avec la réouverture des frontières.

Pour Roland Mack, le propriétaire d'Europa-Park, invité de France Bleu Alsace le vendredi 15 mai, ce n'est pas plus mal car "on accepte que 10.000 personnes par jour" (au lieu de 30.000 personnes en temps normal). "Deux semaines plus tard, ce sera un plaisir d'accueillir nos visiteurs français et alsaciens".

Pour la réouverture du parc, de nombreuses mesures seront prises pour limiter les risques d'infection : achat des billets uniquement sur internet, distances de sécurité, masques obligatoires, marquages au sol...

Déjà un million de visiteurs en moins par rapport aux années précédentes

S'agissant des conséquences économiques, "c'est très dur à dire. mais il manque déjà un million de visiteurs. C'est 20% de moins. C'est une saison très difficile qui arrive". Et le parc aquatique Rulantica ne devrait pas ouvrir ses portes avant le mois de juillet.

