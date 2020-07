La relance éco : évasion garantie à la station de pleine nature des bouviers en Lozère

La Baraque des Bouviers, station de pleine nature à quelques kilomètres de Grandrieu a rouvert ses portes aux touristes depuis plusieurs jours maintenant. Au milieu d'une forêt de hêtres et d'épicéas, ce hameau de 24 chalets est le lieu idéal pour découvrir La Margeride.

Kevin Préger assure l’accueil des touristes tout au long de l’été : "les conditions d’accueil sont parfaites pour les touristes qui ont peur de se mélanger à la foule. Chaque chalet est indépendant et autonome et surtout à bonne distance les uns des autres. Aucun problème de distanciation sociale. _En été, on peut partir à pied ou à VTT découvrir lacs, forêt et faune sauvage (le parc des loups du Gévaudan, la réserve des bisons d’Europe)." _Après trois mois de fermeture, les réservations sont font de plus en plus nombreuses : "on a de moins en moins de chalet de disponible pour cet été avec beaucoup de parisiens qui souhaite se mettre au vert cet été."

Evasion garantie à la station de pleine nature des bouviers en Lozère Copier