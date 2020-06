La relance éco : Family Sphère recherche une trentaine de nounous à Châlons-en-Champagne

On embauche dans le secteur de la garde d'enfants. A Châlons-en-Champagne, l'agence Family Sphère cherche une trentaine de nounous pour les familles châlonnaises. Des emplois en contrats CDI.I, contrat à durée indéterminée intermittent.

Tous les enfants n'ont pas repris le chemin de l'école et puis même il faudra bien que les familles s'organisent pour la prochaine rentrée de septembre. A Châlons-en-Champagne, l'agence Family Sphère qui vient d'ouvrir, recherche une trentaine de nounous qui travaillent au domicile uniquement. Une formule qui, selon Nathalie Pallanca, la directrice de l'agende châlonnaise, convient mieux au quotidien des parents et aux enfants qui conservent leurs repères à la maison.

Une nounou à la maison

Le recrutement est exigeant avoue Nathalie Pallanca, "une première sélection puis des tests pour mettre à l'épreuve les candidats qui doivent être diplômés pour la garde des enfants de moins de trois ans , des mises en situation pour étudier leurs premières réponses ou premiers réflexes". Les contrats sont en CDI.I. Contrat à durée indéterminée intermittent. C'est bien l'agence qui embauche et met les nounous à disposition des parents . le salaire ? 23,50 brut de l'heure. " Les aides de la CAF et les réductions fiscales qui réduisent de beaucoup le montant net "explique la gérante de Family Sphère. Une nounou à la maison, le meilleur système pour Nathalie Pallanca qui se souvient des coups de stress pour faire garder ses enfants le samedi ou les jours de semaine quand elle finissait plus tard.

