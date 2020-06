La relance éco : "fêter le plaisir de se retrouver" au cinéma Le Palace à Epernay

Après presque 100 jours de fermetures, les cinémas rouvrent leurs portes à partir de ce lundi, avec des nouvelles règles sanitaires à respecter. Après plus de trois mois de fermeture, le cinéma le Palace à Epernay espère que le public sera au rendez-vous.

L’annonce de la réouverture des cinémas, c’était forcément une bonne nouvelle mais aussi une surprise pour Daniel Castaner, le directeur du Palace à Epernay. "L’annonce du Premier ministre Edouard Philippe nous a tous surpris parce que la profession, en relation avec le ministère, travaillait plutôt sur une réouverture pour le 15 juillet. Finalement c’est beaucoup plus tôt, ce n’est pas grave. Il y avait notamment aussi tout un protocole sanitaire en négociation", dit-il.

Le port du masque n'est pas obligatoire

Aujourd’hui le protocole est rodé, les conditions sanitaires au cinéma sont "optimales" dit Daniel Castaner. "La principale modification, c’est que le port du masque n’est pas obligatoire dans les salles de cinémas. Il est recommandé pour accéder dans le hall et pour les circulations. Par contre bien évidemment il y a du gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée. Il y a des marquages au sol afin de respecter les distanciations physiques jusqu’aux caisses", explique le directeur du Palace.

Et puis, comme le préconise le guide sanitaire élaboré par la Fédération nationale des cinémas français, les jauges des salles sont limitées à 50% de leur capacité. "C’est plus subtil qu’un siège sur deux parce qu’un couple ou une famille aura le droit de s’asseoir côte à côte. En fait, c’est un fauteuil de libre à côté de chaque groupe de spectateurs", poursuit Daniel Castaner.

Les groupes sont autorisés jusqu’au 10 personnes. Les séances sont moins nombreuses. Elles sont décalées pour limiter le nombre de spectateurs dans le hall. Ces mesures sont en place au moins jusqu’au 12 juillet.

Une programmation un peu chamboulée

Au delà de l’aspect sanitaire ce qui est important pour Daniel Castaner et pour les clients, c’est les films et là, c’est un peu compliqué pour l’instant. "Pour plein de raisons. Evidemment, nous avons repris les films qui étaient à l’affiche au moment de notre fermeture le 14 mars. Je pense à De Gaulle, en plus on est dans le 80eme anniversaire de l’appel du 18 juin. Je pense à Invisible man, à En avant, ou encore à la Bonne épouse ou à Une sirène à Paris. Les films pour lesquels il y a eu une promo au mois de mars, les films que nous avions sorti, on peut imaginer que tout les gens qui avaient envie de les voir n’ont pas eu forcément le temps de venir. Après pour les reste, les distributeurs qui sont nos grossistes, sont en train de positionner les films mais toutes les grosses affiches ont été repoussées à l’automne", raconte Daniel Castaner.

La profession s’organise. Il y a tout de même des nouveautés à l’affiche, des films de genre par exemple. Et une avant première ce mardi soir, celle des Parfums, le film de Gregory Magne avec Emmanuelle Devos, Gregory Montel et Gustave Kerven.

"On profite dès mardi 23 pour présenter ce film et fêter le plaisir de se retrouver. La crise sanitaire a été terriblement anxiogène. Il faut que l’on réapprenne tous à revivre pleinement et à se faire des plaisirs comme le cinéma", conclut le directeur du Palace.

