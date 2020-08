La relance éco: forte hausse des ventes de véhicules neufs en Pays de la Loire en juin et juillet

Rien qu’en juillet, on enregistre en Pays de la Loire près de 9 000 immatriculations de véhicules neufs, c’est 12 % de plus par rapport à juillet 2019. Des ventes dopées par les aides de l’état , bonus écologique et prime à la conversion, mise en place en juin et juillet dans le cadre du plan de relance de la filière automobile. Des bons résultats qui ne rattraperont pas les dégâts du confinement où les concessionnaires n’ont pas fait d’affaires pendant deux mois « Ça va permettre de maintenir les entreprises en vie, on s’attend tout de même à une baisse 20 % sur l’année 2020 » déclarePascal Brethomé, gérant de deux garages en Vendée et président régional du CNPA, le Conseil national des professions de l’automobile.

Reste à savoir si cette embellie va se confirmer dans les semaines à venir, depuis début août les conditions d’attribution concernant la prime à la conversion ont été modifiées, c’est moins avantageux, malgré tout Pascal Brethomé reste très confiant « Les gens plébiscitent de nouveau la voiture, ils ont peur de prendre le train ou l’avion et veulent être libres de partir quand ils veulent. Le confinement a renforcé ce sentiment. Je pense qu’on devrait avoir une fin d’année assez bonne » prédit Pascal Brethomé.Des concessionnaires automobiles rassurés par ce bel été, seule crainte un reconfinement qui de nouveau ferait caler ce secteur.

